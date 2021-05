Dembélé est bien champion d'Espagne avec l'Atlético de Madrid, la preuve

Le sacre de l'Atlético de Madrid en Liga a fait un heureux : le Français Moussa Dembélé malgré un très faible temps de jeu.

On ne va se mentir, l'apport de Moussa Dembélé au sacre de l'Atlético de Madrid en Liga est pratiquement insignifiant. Mais l'attaquant français est pourtant bel et bien champion, au même titre qu'un Luis Suarez ou un Jan Oblak.

Un début de saison compliqué avec l'OL

Moussa Dembélé avait commencé la saison à l'Olympique Lyonnais mais il n'avait pas la confiance de Rudi Garcia et était plus souvent remplaçant (6 titularisations pour 10 entrées en jeu).

Avec un seul but au compteur à l'issue de la phase aller, l'attaquant était en perdition (il avait inscrit 15 buts en Ligue 1 lors de sa première saison à l'OL puis 16 la suivante). Pour se relancer mais aussi enfin convaincre Didier Deschamps de la sélectionner (aucune sélection avec les A après avoir été le goléador des Bleuets), Moussa Dembélé était prêté avec option d'achat à l'Atlético de Madrid le 13 janvier dernier.

Lors de son arrivée, le coach de l'Atlético, Diego Simeone, se montrait même emballé par ce prêt : « Je le vois excité et heureux de nous rejoindre. C'est un numéro 9 et nous espérons qu'il pourra rééditer avec l'Atlético de Madrid ce qu'il faisait avant. »

Mais ce prêt en Espagne n'a pas permis à Dembélé de se relancer. Alors que l'Atlético s'était séparé de Diego Costa, Moussa Dembélé n'est parvenu à s'imposer dans le onze de départ des Colchoneros. Il faut dire aussi que l'Atlético tournait à plein régime et occupait la tête de la Liga avec 4 points d'avance sur Real tout en ayant deux matches en retard et que le Français a été positif au Covid-19 le 4 février, ce qui n'a pas facilité son adaptation.

Un temps de jeu famélique avec les Colchoneros

Moussa Dembélé s'est donc contenté des miettes laissées par Luis Suarez et a ainsi participé à cinq rencontres en Liga, en entrant en cours de jeu à chaque fois, contre Getafe, Huesca, Eibar, Osasuna et Levante pour un total de 95 minutes, soit l'équivalent d'un match avec du temps additionnel. Pis, Moussa Dembélé n'a marqué aucun but ni délivré la moindre passe décisive.

Malgré ce temps de jeu famélique en Liga, Moussa Dembélé est bel et bien champion d'Espagne et cela fait un nouveau titre à sa collection après ceux obtenus en Ecosse, en 2017 et 2018, lorsqu'il jouait pour le Celtic Glasgow.

Reste maintenant à savoir si l'Atlético de Madrid lèvera son option d'achat, fixée à 33,5 millions d'euros. Lors de la double confrontation de l'Atlético de Madrid face à Chelsea en Ligue des champions, Moussa Dembélé, qui n'avait joué que huit minutes à l'aller (et 37 au retour) avait été félicité pour sa prestation par Diego Simeone : « J'ai aimé Dembélé, il peut nous donner des choses importantes. Il était plein d'énergie et cela fait partie des choses que je garderai en mémoire aujourd'hui. » De quoi lui donner un peu d'espoir pour convaincre le club madrilène de le conserver.