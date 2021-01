OFFICIEL - Moussa Dembélé au rebond du côté de l'Atlético de Madrid

Devenu remplaçant à l'OL, l'attaquant de 24 ans s'est officiellement engagé en faveur de l'Atlético de Madrid, actuel leader de la Liga, ce mercredi.

Il ne manquait plus que l'officialisation ! Celle-ci est arrivée : Moussa Dembélé est bel et bien un nouveau joueur de l'Atlético de Madrid. Cantonné à un rôle de remplaçant du côté de l'Olympique Lyonnais, où il n'a été titularisé qu'à six reprises en cette saison, l'attaquant de 24 ans s'est officiellement engagé ce mercredi.



Comme annoncé par Goal, Moussa Dembélé avait été dans l'incapacité de voyager, lundi, d'importantes chutes de neige l'empêchant de s'envoler pour l' . Retardé de 24 heures, le buteur a finalement atterri à Valladolid mardi, aux alentours de 17h30. Ce mercredi, il a passé la traditionnelle visite médicale.

Quitter le leader de la ... pour le leader de la

Celle-ci ayant été un succès, l'équipe entraînée par Diego Simeone vient d'officialiser son arrivée. Pour rappel, l' avait trouvé un terrain d'entente avec l'OL sur la base d'un prêt payant (1,5 million d'euros) avec option d'achat à 33,5 millions d'euros. A cette option s'ajoutent des bonus qui pourront monter jusqu'à cinq millions d'euros. Pour le remplacer, s'est attaché les services d'Islam Slimani qui a été présenté un peu plus tôt entre Rhône et Saone.

Moins rayonnant ces derniers mois, Moussa Dembélé s'était montré très à son avantage lors des deux saisons précédentes, enchaînant les buts sous les couleurs lyonnaises. À Madrid, il va tenter de se refaire une santé au sein d'une autre équipe qui carbure ces derniers mois, sur les pelouses de la .

En effet, si l'Olympique Lyonnais est leader de la Ligue 1, l'Atlético de Madrid pointe aussi en tête de son championnat en Espagne. Autant dire que la concurrence promet d'être conséquente, tandis que l'attaquant titulaire des Colchoneros n'est autre que Luis Suarez, ancien buteur du et de .