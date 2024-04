"Demandez à Messi", Dupraz sort la kalash

Pascal Dupraz s'est fendu d'une petite phrase dont il a le secret pour valoriser le championnat de France.

Il suffit d’un succès au PSG ce samedi face au Havre (21h), dans son enceinte du Parc des Princes, pour que le club francilien ne s'offre un troisième titre de champion de France d'affilée, le 10e depuis l'arrivée de QSI en 2011 et le 12e de l'histoire du club.

Pour autant, ne demandez pas à Pascal Dupraz de banaliser cette performance ou de dévaluer le championnat de France. Au micro de l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, ce dernier a sorti l'exemple Lionel Messi comme argument pour situer le niveau de la Ligue 1.

"On ne peut pas banaliser un titre"

"Le championnat de France est très compliqué. Demandez à Lionel Messi, le meilleur joueur du monde, s’il s’est promené au PSG… Oui, c’est un événement quand le PSG est champion. Ça couronne l’ensemble d’une saison. Et ça peut emmener le PSG vers un Grand Chelem. Et puis c’est le dernier titre de champion de France avec Kylian Mbappé. On ne sait pas si Paris sera aussi dominateur sans lui", a-t-il ainsi tonné.

"Un 10e titre sous QSI, ce n’est pas neutre. On ne peut pas banaliser un titre de champion de France !", a insisté Dupraz. Le son de cloche est le même pour Marc Madiot, manager de l’équipe cycliste Groupama-FDJ: "Il ne faut pas être dans l’autoflagellation permanente. Parce qu’on est en France, on veut faire la fine bouche. Mais arrêtons! Il faut valoriser ce titre!"