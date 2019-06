Delort remplace Belkebla en sélection algérienne dans la liste des 23 pour la CAN

Andy Delort vient d'être sélectionné par Djamel Belmadi en vue de la CAN. Il remplace le Brestois Haris Belkebla, exclu il y a quelques jours.

Andy Delort disputera bien la CAN 2019 avec la sélection algérienne. L'avant-centre de avait été naturalisé le mois dernier, mais ses efforts pour changer de nationalité sportive n'avaient dans un premier temps pas porté leurs fruits puisque Djamel Belmadi, le sélectionneur des Verts, ne l'avait pas retenu dans sa liste finale. Mais, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, l'ancien caennais a profité de l'exclusion de Haris Belkebla pour récupérer une place dans le groupe des Verts et accrocher le wagon pour l'Egypte.

Pour rappel, Belkebla avait été exclu du groupe algérien mardi dernier pour des motifs disciplinaires à la suite d'un dérapage alors qu'il se trouvait dans sa chambre d'hôtel à Doha. Tandis que son coéquipier Alexandre Oukidja diffusait en direct ses parties de jeu vidéo en ligne, le sociétaire du avait eu la mauvaise idée d'exhiber son postérieur. Une blague de mauvais goût que la fédération et l'entraineur ont décidé de sanctionner de manière radicale en l'écartant de l'équipe. Le joueur s'est depuis excusé.

الناخب الوطني جمال بلماضي يختار المهاجم اندي دولور لتعويض زميله المبعد هاريس بلقبلة.

المهاجم الدولي سيلتحق بتربص الخضر اليوم ويشارك غدا في أول حصة تدريبية له مع الخضر.#TeamDZ #LesVerts #LesFennecs #123VivaLAlgerie pic.twitter.com/k4nHvAQjsv — Les Verts d' (@LesVerts) 13 juin 2019

Il va pouvoir démontrer son amour pour l'Algérie sur le terrain

Jusqu'au mois d'avril dernier, Delort n'avait jamais dévoilé ses attaches et ses racines avec l'Algérie et personne ne se doutait qu'il avait des liens avec ce pays. De l'autre côté de la Méditerranée, beaucoup de supporters ont même douté de l'honnêteté de son choix et de sa volonté de représenter le pays de sa maman, qualifiant son choix d'opportuniste afin de pouvoir embrasser une carrière internationale maintenant que les portes des Bleus lui sont définitivement fermées. Des remarques et des critiques que le natif de Sète a parfaitement ignorées.

Lors d'une émission sur RMC au début du mois de mai, Delort avait exprimé sa détermination et son désir de porter le maillot vert, assurant que même s'il n'est pas convoqué pour la CAN alors il sera content de jouer pour cette sélection. Le destin a fait que ses débuts internationaux ont été avancés.

Pour rappel, l'Algérie évolue dans le groupe D de la CAN en compagnie du Kenya, de la Tanzanie et du . Elle débute son tournoi le 22 juin prochain face aux Harambee Stars. D'ici là, elle disputera un dernier match amical contre le . Mardi, Mahrez et consorts avaient été accrochés par le Burundi dans la capitale qatarie (1-1).