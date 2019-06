CAN - Algérie : Haris Belkebla s'excuse après son exclusion

Exclu de la sélection algérienne qui disputera la CAN, Haris Belkebla a tenu à présenter ses excuses à tous ceux qu'il a pu choquer.

Haris Belkebla a été exclu de la liste des 23 joueurs algériens qui participeront à la à quelques jours du début de la compétition. Le milieu de terrain du a montré ses fesses lors d'un live streaming diffusé sur Twitch montrant son coéquipier Alexandre Oukidja jouer à Fortnite.

Un geste déplacé qui lui a donc coûté sa place et qui a choqué une large partie des supporters des Fennecs. Le joueur a tenu à s'excuser pour son comportement. "Je tiens à vous présenter mes excuses", a déclaré le joueur.

Communiqué d’Haris Belkebla après son exclusion de la sélection algérienne pour avoir montré son derrière lors d’un live Fortnite 🇩🇿 pic.twitter.com/WPSV5BMiBu — Adrien Mathieu (@Mth_Adrien) 12 juin 2019

"Bien évidemment je ne pensais pas être en direct sur un réseau social cependant mon geste reste déplacé et n'a pas lieu d'être dans un rassemblement d'une telle importance. Malgré cela je ne cherche en rien à me disculper car j'ai commis une erreur dont je paye le prix immédiatement par mon exclusion de la sélection nationale. Une sanction qui me brise le coeur mais qui est légitime de la part des instances algériennes de football", poursuit-il.

"À tous les supporters, à la fédération, au staff, aux joueurs, à ma famille ainsi qu'au sélectionneur M. Belmadi je vous réitère mes excuses et vous demande pardon. À mes coéquipiers, le rêve s'arrête ici pour moi mais j'espère vibrer en vous regardant soulever la coupe."

L' débutera son tournoi le 23 juin prochain contre le Kenya, avant de retrouver le le 27 et la Tanzanie le 1er juillet.