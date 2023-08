Déjà un premier trophée pour Messi à l'Inter Miami

Lionel Messi et l'Inter Miami ont remporté la première Coupe des Ligues aux tirs au but grâce à un but sensationnel de l'Argentin.

Au terme d'un match passionnant, l'Inter Miami et Lionel ont remporté la première Leagues Cup après une séance de tirs au but en 11 rounds contre le Nashville SC. La magie talismanique de l'Argentin s'est révélée au grand jour lorsqu'il a marqué l'unique but des Herons dans le temps réglementaire, après que les deux équipes aient terminé le match sur un score de 1-1, et qu'il a été le premier à tirer un penalty. L'article continue ci-dessous Avant l'arrivée de Messi lors de la fenêtre de transfert estivale, l'Inter Miami était considéré comme la pire équipe de la MLS, car il occupait la dernière place du Supporter's Shield. Depuis l'arrivée de l'Argentin, le club de David Beckham a remporté sept matches consécutifs et le joueur de 36 ans a trouvé le chemin des filets à dix reprises, remportant ainsi le Soulier d'or. Lionel Messi a remporté 19 des 24 finales de Coupe qu'il a disputées avec son club au cours de sa longue carrière.