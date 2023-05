Déduction de points pour le Real Madrid ? Nouveau scandale

Le Real Madrid a pris trois points samedi soir contre Getafe, grâce à un but magnifique de Marco Asensio.

Cependant, le club merengue pourrait perdre cette victoire, suite à des plaintes pour alignement abusif.

À la 84e minute du match, Eduardo Camavinga a été remplacé par Alvaro Odriozola, suite à un tacle sévère du Français sur le joueur de Getafe, Juan Iglesias. Cependant, comme le précise Sport, Asensio avait déjà quitté le terrain pour être remplacé par Odriozola avant que Camavinga ne soit remplacé.

Selon l'International Board, il est suggéré qu'Asensio était déjà considéré comme remplacé, ce qui signifie qu'il ne pouvait plus revenir sur le terrain, ce qui était le cas.

"Les remplacements seront effectifs lorsque le remplaçant entrera sur le terrain. À partir de ce moment, le joueur qui quitte le terrain devient un joueur remplacé, et le remplaçant devient un joueur, il peut donc reprendre le jeu."

Si Getafe estime que le Real Madrid a enfreint cette règle, il peut déposer une plainte auprès de la Commission des compétitions de la RFEF. S'ils obtiennent gain de cause, les trois points du match leur seront attribués, tandis que ceux du Real Madrid seront déduits.

Étant donné que Getafe est engagé dans la lutte pour la relégation, il cherchera désespérément à obtenir le plus de points possible, et ce pourrait être l'occasion de gagner trois points vitaux, qui pourraient lui permettre de rester en Liga la saison prochaine.

Pour le Real Madrid, les trois points ne sont pas d'une grande importance, bien qu'ils puissent distancer l'Atlético Madrid dans la course à la deuxième place. Reste à savoir si l'affaire sera poursuivie.