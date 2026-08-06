Déclaration officielle qui complique la mission du Barça dans le dossier de l'avenir

Le Racing Santander a maintenu ses exigences financières pour la vente de son talentueux joueur au Barça, lors du mercato estival en cours, ce qui complique la tâche des Blaugranas.

Le Barça surveille le jeune défenseur espagnol Jorge Salinas, joueur du Racing Santander, dans un contexte d'intérêt croissant de plusieurs clubs européens de premier plan, tandis que le club catalan conserve son avantage dans la course à l'engagement de ce joueur de 19 ans, qui privilégie un transfert vers le stade du Camp Nou malgré les multiples offres qui se présentent à lui.

Salinas est considéré comme l'un des talents montants les plus en vue du football espagnol, après avoir attiré l'attention par ses performances avec le Racing Santander et contribué à la montée de l'équipe en Liga, ce qui a poussé des clubs comme Newcastle United, le Paris Saint-Germain, l'Atlético Madrid, le Bayer Leverkusen, Porto, Bologne et l'Eintracht Francfort à suivre sa situation de près.

Chema Aragón, le directeur sportif du Racing Santander, a confirmé leur position ferme concernant Jorge Salinas (19 ans), latéral gauche et défenseur central, qui est une cible du Barça.

Il a réitéré, dans des déclarations rapportées par le journal « Mundo Deportivo », qu'il n'a pas l'intention de le vendre à moins qu'un club ne paie l'intégralité de la clause libératoire, fixée à 16 millions d'euros, alors que le Barça ne propose qu'environ 6 millions d'euros.

Il a affirmé que le Racing cherche à protéger ses actifs sportifs et à conserver ses meilleurs joueurs.

Il a déclaré : « Nous espérons qu'ils resteront », faisant également référence à Puerta, mais il a insisté sur le fait que si de grands clubs présentaient des offres à hauteur de la clause libératoire, la situation pourrait changer.

Il a reconnu : « Nous ne pouvons rien faire si une grande star se manifeste. »

Il a également expliqué que si Salinas restait dans l'effectif de l'équipe après la fermeture de la période des transferts, le club envisagerait d'améliorer les conditions de son contrat afin de refléter son importance pour l'équipe.

Chema Aragón a salué son comportement, affirmant qu'il « se comporte de manière exemplaire » et qu'il ne cherche absolument pas à partir.

Il a loué son professionnalisme lors de la période de préparation de la saison, soulignant qu'il était revenu dans une bonne condition physique. Il a ajouté : « S'il reste, sa progression devra se refléter dans son contrat. »

L'intérêt du Barça ne se limite pas au seul talent de Salinas, mais s'étend à ses caractéristiques techniques qui en font un projet idéal pour l'avenir. Le défenseur espagnol est gaucher de nature, un atout rare sur le marché des transferts, et il possède la capacité d'évoluer aussi bien comme défenseur central gauche que comme latéral gauche avec la même efficacité.

Des rapports indiquent que les recruteurs du Barça sont séduits par sa capacité à construire le jeu depuis l'arrière, sa confiance dans la conservation du ballon et son calme sous la pression, ainsi que par sa présence physique et sa combativité, des qualités qui correspondent aux critères adoptés par le club lorsqu'il recrute de jeunes défenseurs.