Casemiro, le milieu de terrain brésilien, a tranché : il rejoindra l’Inter Miami cet été, à l’expiration de son contrat avec Manchester United.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, « l’Inter Miami a trouvé un accord pour recruter Casemiro en tant que nouveau milieu de terrain… Le transfert est conclu. »

L’expert du mercato a ajouté : « Un accord verbal a été conclu avec toutes les parties concernées et toutes les formalités ont été réglées. Nous attendons désormais la signature et l’annonce officielle du transfert du joueur brésilien. »

Romano conclut : « Casemiro souhaite évoluer aux côtés de Lionel Messi et son avenir s’inscrit désormais en Major League Soccer. »

Casemiro figure actuellement dans la sélection brésilienne pour la Coupe du monde 2026.

