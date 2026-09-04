Frenkie de Jong, la star de Barcelone, se trouve à un carrefour qui pourrait entraîner des conséquences imprévues, après avoir pris une série de décisions controversées depuis la fin de sa participation avec la sélection des Pays-Bas en Coupe du monde, le 30 juin dernier, en raison de sa blessure.

Selon le journal espagnol AS, la première décision, et la plus lourde de conséquences, fut celle de Frenkie de Jong de disputer les trois derniers matchs de la Coupe du monde malgré des douleurs au genou droit, des douleurs qui se sont aggravées de façon inquiétante, au point qu'il est apparu visiblement affecté lors de la confrontation face au Maroc.

De Jong a justifié sa position en affirmant que les médecins s'étaient trompés dans le diagnostic de son état, après avoir minimisé la gravité des douleurs dont il souffrait au genou.

Après l'élimination des Pays-Bas face au Maroc, Frenkie a décidé de s'accorder plusieurs semaines de repos, avant de revenir le 13 juillet à la cité sportive, visiblement préoccupé, la douleur ayant persisté et le gonflement du genou étant devenu manifeste.

Les examens qu'il a passés à Barcelone ont confirmé la gravité de la blessure, révélant une déchirure du ligament latéral interne du genou droit.

Le joueur s'est retrouvé face à deux options pour traiter sa blessure, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients : la première consistait à subir une opération chirurgicale, ce qui aurait signifié une absence comprise entre cinq et six mois, avec la garantie d'un rétablissement de son genou droit à près de 100 % ; la seconde consistait à suivre un traitement conservateur, qui aurait pu lui permettre de revenir après environ trois mois en cas de succès, mais qui comportait en contrepartie le risque de ne pas offrir de garanties complètes quant à la stabilité du genou.

Face à cette situation, et contrairement à l'avis du staff médical du club, le joueur a décidé de suivre le traitement conservateur, assumant le risque de ne pas récupérer à 100 %.

Après un mois et demi de rééducation, de Jong est descendu sur le terrain le 25 août pour tester la stabilité de son genou et son degré de confort, mais les résultats n'ont pas été positifs, et il a dû quitter le terrain visiblement affecté.

Avec cette première rechute dans le cours de son traitement, le club a de nouveau fait pression sur le joueur, lui conseillant de tourner la page dans la gestion de sa blessure.

Le chirurgien Juan Carlos Muñoz a même rencontré le joueur néerlandais afin de lui recommander une intervention chirurgicale comme meilleure solution, mais Frenkie s'est accroché à sa position, préférant épuiser toutes les options qu'offre le traitement conservateur.

Les sentiments au sein des parties concernées sont actuellement marqués par une forte contradiction : Barcelone insiste sur le fait que la seule voie applicable pour éviter que ne se reproduisent les cas de Samuel Umtiti et d'Ansu Fati est l'intervention chirurgicale, mais le joueur néerlandais reste hésitant à accepter la solution chirurgicale, conscient qu'il manquerait pratiquement les trois quarts de la saison.

Barcelone a, dans tous les cas, pris des décisions qui montrent clairement le peu d'attentes concernant Frenkie à court et moyen terme, le recrutement de Rodri et l'enregistrement de Bryan Fariñas avec l'équipe première en étant deux preuves manifestes.

Dans ce contexte, le club évoque une gestion du cas du joueur au jour le jour afin d'évaluer sa situation, tout en évitant de fixer des dates ou d'émettre des prévisions quant à son retour, conscient que l'affaire est extrêmement complexe et pourrait entraîner des conséquences imprévues.

De Jong fait face à une crise de temps qui joue contre lui, la première proposition prévoyant un délai de 4 semaines pour évaluer le traitement conservateur, alors que plus de 6 semaines se sont désormais écoulées et que la situation reste complexe, sans signe de solution proche.

Xavi Hernández, le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, a reçu une question lors de sa présentation au sujet de l'état de de Jong, et a répondu que le plus important était que le joueur se rétablisse complètement, conscient qu'il ne pourrait pas compter sur le joueur de Barcelone lors de ses débuts avec la sélection des Pays-Bas, le 24 septembre face à l'Allemagne.

Les indications s'orientent vers l'adoption de la trêve internationale de fin septembre comme échéance décisive pour arrêter le plan final, l'opération signifiant l'absence de de Jong jusqu'en avril prochain et la fin de sa saison en pratique, tandis que le maintien de sa position actuelle signifierait l'incertitude quant à la date de son retour, qui ne se ferait pas avant novembre dans le meilleur des cas, sans compter les doutes entourant l'état de son genou droit.



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