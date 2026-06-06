Déception : un coup de tête de Kane a suffi à l’Angleterre pour décrocher une victoire minimale

Samedi, en match amical disputé en Floride, l’Angleterre a signé une victoire étriquée face à la Nouvelle-Zélande. Le rythme, trop lent, et l’écart de niveau évident entre les deux équipes ont empêché toute véritable empoignade. Harry Kane a finalement offert aux siens un succès minimal (1-0) d’une tête dans le temps additionnel de la première période.

En début de match, peu d’actions à signaler au Raymond James Stadium de Tampa. Seule une tête de John Stones, repoussée par la défense, a mis à l’épreuve le gardien néo-zélandais Max Crocombe.

Une belle passe en profondeur de l’ancien capitaine de l’Ajax Jordan Henderson a créé la première occasion franche. Ollie Watkins disposait de beaucoup d’espace, mais il a complètement manqué sa frappe, le ballon filant à côté du but.

Peu après, Harry Kane s’est illustré à deux reprises : d’abord par une frappe, puis par une tête à bout portant, mais Crocombe veillait au grain à chaque occasion. L’ancien milieu du NAC Matthew Garbett a été l’unique Néo-Zélandais à se montrer dangereux ; son tir puissant a été repoussé du bout des doigts par Jordan Pickford.

Juste avant la mi-temps, l’Angleterre a finalement ouvert le score : Djed Spence a adressé un centre parfait sur la tête de Kane, qui n’a eu qu’à effleurer le ballon pour l’envoyer dans le coin opposé (1-0). À la mi-temps, le sélectionneur Thomas Tuchel a procédé à dix changements.

Malgré l’apport de Jude Bellingham, Rio Ngumoha, Ivan Toney et de la nouvelle recrue du FC Barcelone Anthony Gordon, les occasions franches sont restées rares et le jeu a manqué de tranchant.

La Nouvelle-Zélande, malgré les 75 minutes passées sur le terrain de son avant-centre star Chris Wood, n’a guère pesé sur le plan offensif. En fin de match, les Three Lions n’ont fait guère mieux qu’un tir enroulé de Gordon.

Les Three Lions affronteront le Costa Rica en amical le 10 juin, puis entameront leur parcours mondial face à la Croatie une semaine plus tard. Le Ghana (23 juin) et le Panama (27 juin) suivront.

La Nouvelle-Zélande, elle, a bouclé sa préparation et se concentre désormais sur son entrée en lice le 16 juin face à l’Iran, avant de défier l’Égypte le 22 juin et la Belgique le 27 juin.



