Un rapport de presse a révélé, ce jeudi, des détails concernant l'effectif du Barça, après la clôture du mercato estival mardi dernier.

Selon le journal "Mundo Deportivo", l'effectif du Barça pour la saison 2026-2027, après la fermeture de la période des transferts estivaux, représente un paradoxe inhabituel : le Barça est le plus jeune de tout le championnat, avec une moyenne d'âge de 24,4 ans, et jouit en même temps d'une grande expérience de la réussite.

Un environnement de jeu idéal pour Flick

Deco, le directeur sportif du Barça, a façonné un environnement de jeu idéal pour l'entraîneur Hansi Flick, qui entame sa troisième saison à la tête de l'équipe, un environnement en phase avec la volonté d'élever le niveau de performance et le pressing haut et constant.

Grâce à la grande qualité que possède l'équipe, cet atout est censé être le facteur décisif qui lui permettra de rivaliser efficacement pour tous les titres.

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La Ligue des champions et la Liga figurent en tête des priorités du Barça pour la nouvelle saison, dans un message qui reflète des attentes élevées que personne n'ignore, des joueurs à la direction.

Jusqu'à présent, le tenant du titre en championnat occupe la tête du classement après trois journées.

Les vétérans brillants tels que Robert Lewandowski (38 ans) et Marc-André ter Stegen (34 ans) ne font plus partie de l'effectif.

Toutes les recrues soulignent la nécessité d'appliquer un système de rotation plus profond et plus cohérent des joueurs, compte tenu des exigences du calendrier.

Les saisons précédentes montrent directement, en particulier en Europe, un manque criant de vivacité supplémentaire, une chose qui ne peut être fournie que par un effectif riche en joueurs et une augmentation du nombre de titulaires potentiels.

Les recrues du Barça

Cela explique pourquoi même les recrues les plus récentes concernent des joueurs vétérans ayant à peine dépassé la trentaine, comme Rodri, lauréat du Ballon d'Or, voire plus jeunes, comme l'attaquant Gabriel Jesus, nouvellement arrivé, qui est âgé de 29 ans.

Quant à Anthony Gordon, il a 25 ans, et Karim Adeyemi 24 ans, tandis que Hamza Abdelkarim (18 ans) et Jesse Bicio (19 ans) représentent un pari clair sur les jeunes joueurs.

João Cancelo, âgé de 32 ans, constitue l'exception qui confirme la règle : la moyenne d'âge a nettement baissé. Ils se distinguent tous par une approche tactique et collective qui s'applique plus efficacement avec la présence de nouveaux joueurs, un terme couramment utilisé par Flick durant ses deux années à la tête du Barça.

Deco a commencé, chronologiquement, par prolonger les contrats des stars déjà présentes au club, celles issues de l'académie de La Masia, et a ajouté cette "expérience" supplémentaire que Flick avait réclamée en avril pour tenter de réaliser le "rêve de remporter la Ligue des champions".

Cette mentalité de gagnant se manifeste, par exemple, par le fait que Lamine Yamal possède trois titres de champion dans son armoire à trophées. Cela ressort également du fait que le noyau de la sélection espagnole championne du monde se compose de huit joueurs du Barça, dont sept, à l'exception de Rodri, ont moins de 30 ans.

Real Madrid et Atlético : une moyenne d'âge plus élevée

Le Real Madrid et l'Atlético Madrid, principaux rivaux du Barça, affichent une moyenne d'âge nettement supérieure à celle du champion en titre : 25,7 ans pour le Real Madrid et 26,7 ans pour l'Atlético.

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Quant à ce qui distingue le mieux le Barça, malgré la jeunesse relative de ses joueurs, il compte des vétérans ayant remporté de véritables titres, que ce soit avec le Barça ou avec la sélection nationale.