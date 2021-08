"De nouveau ensemble" - Neymar souhaite la bienvenue à Messi au PSG

Le Brésilien a exprimé son enthousiasme sur les réseaux sociaux avec l'arrivée prochaine du sextuple vainqueur du Ballon d'Or au Parc des Princes.

Neymar a envoyé un message de bienvenue à Lionel Messi après l'arrivée de l'ancienne superstar de Barcelone à Paris alors qu'il ne fait plus l'ombre d'un doute que l'international argentin sera bientôt officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. Lionel Messi a choisi de lancer la prochaine étape de sa carrière au Parc des Princes après 21 années passées à gagner des trophées du côté du Camp Nou.

Le joueur de 34 ans n'a pas pu signer de nouveau pour le Barça en raison des difficultés financières actuelles du club, et a officiellement annoncé son départ dimanche, le PSG s'étant ensuite précipité pour lui offrir un contrat de deux ans avec l'option d'une saison supplémentaire. L'Argentin touchera entre 30 et 35 millions d'euros par an dans la capitale française. Il est arrivé à Paris ce mardi après-midi et passe sa visite médicale.

Le Paris Saint-Germain a confirmé l'arrivée imminente du sextuple vainqueur du Ballon d'Or via ses réseaux sociaux en publiant plusieurs teasers, et Neymar a également exprimé son enthousiasme en publiant un montage de certains des meilleurs moments qu'il a vécus avec l'Argentin lors de leur passage en commun au FC Barcelone sur son compte Instagram.

Messi et Neymar enfin réunis !

Le Brésilien, qui a joué aux côtés de Lionel Messi au Camp Nou pendant quatre ans avant de déménager au Parc des Princes pour un montant record de 222 millions d'euros en 2017, incluait la légende: "à nouveau ensemble". Neymar a initialement rejoint le Barça en provenance de Santos en 2013 et a rapidement noué une relation solide avec Lionel Messi sur et en dehors du terrain.

La paire a remporté deux titres de la Liga et la Ligue des champions parmi une foule d'autres honneurs ensemble, et a aidé les Blaugrana à décrocher le triplé en 2014-15 avec Luis Suarez complétant leur redoutable trio offensif. Messi et Neymar semblent maintenant prêts à former les deux tiers d'un autre trident offensif alléchant, l'attaquant français Kylian Mbappe devant compléter ce trio infernal qui fait déjà trembler les défenses françaises et européennes.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé qui n'a toujours pas prolongé son bail avec le club de la capitale devrait ignorer les avances du Real Madrid en faveur de la prolongation de son séjour au PSG une fois que Lionel Messi se sera officiellement engagé en faveur du club de la capitale. Neymar et Messi l'ont clamé haut et fort à plusieurs reprises : ils souhaitaient rejouer ensemble. Voilà leur souhait exaucé. Et alors que beaucoup pensaient que si cela devait arriver cela serait à Barcelone, ce sera bel et bien à Paris.