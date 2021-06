De Jong : "J'étais un joueur ordinaire lors de ma première saison au Barça"

Le Néerlandais a estimé qu'il était plus influent au Camp Nou cette saison, mais voit encore beaucoup de place à l'amélioration dans son jeu.

Frenkie de Jong a admis qu'il était un "joueur ordinaire" lors de sa première saison au FC Barcelone tout en soulignant son ambition d'atteindre de nouveaux sommets en 2021-22. Le Barça a payé 75 millions d'euros pour recruter Frenkie De Jong au Camp Nou en provenance de l'Ajax Amsterdam à l'été 2019, et ainsi devancer les autres prétendants, mettant ainsi fin à son impressionnant séjour de trois ans à la Johan Cruyff Arena.

Cependant, le Néerlandais n'a pas été à la hauteur des attentes lors de sa première saison avec les Blaugrana car ils n'ont pas remporté de trophée pour la première fois en 12 ans et il n'a pas réussi à atteindre la pleine mesure de ses capacités, n'étant pas aussi brillant que lors de sa dernière saison à l'Ajax où il avait été impressionnant lors du parcours du club néerlandais en C1. De Jong admet qu'il n'a pas réussi à maximiser son temps sur le terrain pour le Barça, dont la misérable campagne a été aggravée par une défaite 8-2 contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions.

Le milieu de terrain de 24 ans, actuellement avec les Pays-Bas à l'Euro 2020, a déclaré dans un entretien accordé à Voetbal International : "Ma première année au Barça s'est bien passée, j'ai joué beaucoup de minutes, mais à mon avis, je n'étais qu'un joueur ordinaire. Cette année, j'ai pu mieux me montrer et mieux jouer dans de nombreux matchs, même si je pense toujours que je peux faire des pas en avant et continuer à grandir.

"J'espère être encore meilleur"

"J'espère que nous verrons encore un meilleur De Jong", a promis l'international néerlandais pour conclure. De Jong a continué à occuper une place régulière dans le onze de départ du Barca après que Ronald Koeman ait été recruté pour remplacer Quique Setien sur le banc de touche l'été dernier. Le talentueux milieu de terrain a aidé les Blaugrana à se battre pour remporter la Liga et a remporté son premier trophée sous le maillot Blaugrana : la Copa del Rey, enregistrant sept buts et huit passes décisives en 51 apparitions toutes compétitions confondues.

Le président du club, Joan Laporta, a récemment confirmé que Koeman resterait l'entraîneur du Barça pendant au moins un an de plus, ce qui a ravi De Jong. "Évidemment, il n'est même pas nécessaire pour moi de dire à quel point je suis heureux que Koeman reste", a-t-il déclaré à propos de son compatriote. De Jong a été utilisé à plusieurs postes différents au cours de son séjour au Barça, y compris en défense centrale.

L'ancienne star de l'Ajax préfère jouer dans un rôle de milieu de terrain central plus naturel, mais dit qu'il donnera toujours tout, quel que soit l'endroit où le manager décide de le mettre sur le terrain. "Je me fiche de savoir où l'entraîneur me place", a ajouté De Jong. "Je préfère le milieu de terrain mais si je dois jouer en défense, je le fais. Tout est une question de confiance au final. Je remarque cette confiance de mes entraîneurs, de mes coéquipiers, des médias... c'est un sentiment agréable, donc ça ne me dérange pas où je joue, là où l'équipe a besoin de moi".