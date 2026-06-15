De Jong analyse les chances des Pays-Bas et de l’Espagne de remporter la Coupe du monde

Les Pays-Bas ont connu un départ mitigé face au Japon, gâchant l’occasion de l’emporter dans les derniers instants sur corner, malgré plusieurs ajustements défensifs de Ronald Koeman.

Les Japonais ont arraché un match nul spectaculaire (2-2) face à leurs homologues néerlandais dimanche soir à Arlington (Texas), lors de la première journée du groupe F de la Coupe du monde 2026.

Frenkie de Jong s’est toutefois distingué au milieu de terrain, se montrant particulièrement influent.

Après la rencontre, le milieu de terrain a confié à la radio Kobe : « Je suis très fier de représenter mon pays à la Coupe du monde, et je suis très enthousiaste à l’idée de ce qui nous attend. »

Interrogé sur les chances de l’Espagne, il se montre confiant : « L’Espagne est une équipe très forte et je pense qu’elle a de réelles chances de gagner. »

Interrogé sur le classement de son équipe, il a coupé court : « Peu importe la façon dont les gens nous classent. Notre objectif est de remporter la Coupe du monde, comme toutes les autres équipes, et nous ferons tout pour y parvenir. »

Enfin, interrogé sur un éventuel transfert de Dummfries au Real Madrid, il a botté en touche : « Je ne sais pas si c’est acté pour lui et je ne suis pas le mieux placé pour le confirmer. »