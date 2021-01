De Gea avertit Manchester United de ne pas laisser échapper sa chance de jouer le titre après une course stérile de huit ans

Le gardien espagnol faisait partie de la dernière équipe des Red Devils à remporter la Premier League, mais ce succès date de 2013.

David de Gea a averti que "ne pouvait pas rater cette chance" après s'être forcé à revenir dans la course pour le titre de , les Red Devils cherchant à mettre fin à une disette de huit ans. Des trophées ont été remportés depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013, mais la Premier League est restée insaisissable. Manchester United a été obligé de regarder des rivaux comme et remporter le titre national.

Inverser cette tendance n'a pas été facile, plusieurs managers et signatures de gros montants n'ayant pas été à la hauteur des attentes à Old Trafford et ne permettant pas le renversement de fortune auquel aspirent les fidèles supporters. Ole Gunnar Solskjaer a cependant commencé à inverser la tendance et verra sa classe de 2020-21 atteindre la première place avec un résultat positif à mardi - ce concours menant à un affrontement difficile avec Liverpool à Anfield.

De Gea est conscient que Manchester United doit tirer le meilleur parti de leur opportunité et poser des signes qui montrent qu'ils sont sérieux. Le gardien espagnol, qui faisait partie de la dernière équipe de Ferguson, a déclaré au site officiel des Red Devils: "Je me bats pour le titre depuis quelques saisons lorsque Sir Alex était ici. Maintenant, nous y sommes de nouveau et il nous a fallu beaucoup de temps pour y arriver pour être honnête et nous ne pouvons pas manquer cette chance".

"Chaque match sera difficile"

"Nous devons être très, très concentrés à chaque match et essayer de tous les gagner. Espérons que si nous sommes bons physiquement et mentalement, nous pouvons être là et nous pouvons nous battre à coup sûr pour la Premier League. C’est vrai qu’il y a encore beaucoup de matchs à jouer, mais bien sûr, c’est une chance d’être là, d’être en tête de la ligue. C’est un bon défi pour nous. Nous jouerons contre une équipe difficile à Burnley, loin de chez nous, mais si nous voulons gagner le championnat, nous devons gagner ce type de matches", a ajouté l'Espagnol.

"Je dis la même chose, mais tout ce que nous pouvons faire est de nous concentrer sur chaque match, de jouer match par match et d'être concentré à 100%". De Gea aura un rôle important à jouer pour United à partir de ce moment, sa vaste expérience étant mise à profit entre. Il a fait plus d'apparitions en Premier League avec les Red Devils que tout autre joueur non britannique et occupe la cinquième place du classement des joueurs les plus capés de les temps avec 424 sorties à son actif. "Je suis très, très fier d’atteindre ce nombre de matchs", a ajouté De Gea, qui a participé à 327 matches de haut niveau. "C’est génial pour moi".

"Je me sens bien, confiant et fier. J'ai joué à beaucoup de matchs, mais j'espère que, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup d'autres à venir. Je me sens très bien. Je m'entraîne dur, je me sens vif et confiant dans les matchs. Lorsque vous vous sentez bien et que vous vous entraînez bien, il est facile de jouer dans les matches. Vous devez être concentré bien sûr et toujours jouer à 100% et aider l'équipe est la chose la plus importante", a avoué le portier des Red Devils.

"L'équipe gagne et est en bonne forme donc tout va bien pour le moment. Nous avons remporté de nombreux matchs consécutifs en Premier League - ce n’est pas facile. Maintenant, tout est très serré, l'équipe s'est beaucoup améliorée, mais chaque match de Premier League est difficile et Burnley sera, comme je l'ai dit, un gros combat. Mais nous avons une autre chance de faire un grand pas en avant pour remporter la Premier League", a conclu David De Gea.