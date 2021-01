Pogba : "Jouer pour Manchester United ce n'est pas facile"

Le milieu de terrain français, Paul Pogba, a indiqué qu'il est parfois difficile de répondre à toutes les attentes qui escortent un joueur de MU.

Paul Pogba admet que jouer pour "n'est pas facile", mais il reste concentré sur "des affaires plus importantes" après avoir connu avec ses coéquipiers la déception d'une élimination en demi-finale de contre .

Après avoir perdu au même stade de la compétition la saison dernière, l'histoire se répète donc pour MU, qui rate ainsi une belle opportunité de dépoussiérer son palmarès. L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a entamé son duel contre le voisin fort d'une belle série de résultats en , mais cela ne l'a pas empêché de s'incliner logiquement dans cette partie.

Pogba dit qu'il n'y a pas de temps pour United de ruminer cet échec avec des attentes aussi élevées que jamais, et il reste convaincu qu'un succès tangible peut être obtenu en 2021. Le champion du monde a déclaré à MUTV sur les défis auxquels est confronté Solskjaer: "Il n’y a pas le temps d’être déçu pendant une semaine car nous savons où nous en sommes. Nous sommes dans une bonne position maintenant. Nous n’avons pas le temps de trop penser à ça. Nous allons passer à autre chose et repartir de plus belle".

Plus d'équipes

«C'est difficile et ça va être difficile, et vous apprenez de ces matchs. J'espère que cela nous aidera à passer, à nous améliorer et à avoir un résultat positif lors des prochains matchs, a poursuivi l'international tricolore. Le football et jouer pour Man United n'est pas facile, ce ne sera jamais facile, mais cela rend la victoire plus jolie et plus belle lorsque nous traversons une période difficile, alors nous allons surmonter ça".

L'article continue ci-dessous

"C'est beau et vous obtenez l'émotion. C'est tout ce que nous voulons. C'est ce que veut le fan, c'est ce que veut l'équipe, tout le monde veut ça. Le club est construit sur la victoire et de grandes choses, c'est donc tout ce que nous voulons obtenir - les grandes choses", a indiqué La Pioche, faisant notamment référence à la possible conquête de Premier League.

Pogba a conclu en clamant qu'United va dans la bonne direction malgré le fait que la défaite de mercredi les freines dans leur ascension. "Nous nous améliorons. L'année dernière, ils [City] étaient évidemment plus dominants et ils nous ont dominés. Nous nous améliorons en championnat et, même si nous avons perdu en demi-finale, nous allons encore loin et c'est ce que nous voulons - mais maintenant c'est une question de détails. C'est bien de s'améliorer, mais nous devons passer à l'étape suivante maintenant, nous tous".

MU a une autre rencontre à élimination directe à livrer samedi, avec une opposition en 32e de finale de la face à .