De Bruyne va-t-il jouer aux côtés de Messi à l'Inter Miami ?

Une source au sein de l'Inter Miami a confirmé la position du club au sujet d'un éventuel transfert du Belge Kevin De Bruyne, notamment après les rumeurs circulant sur l'entrée du club américain en négociations avec le milieu de terrain de l'équipe nationale belge.

La source a précisé, dans des déclarations à la chaîne ESPN, que l'Inter Miami n'a pas pris l'initiative de contacter De Bruyne, et qu'aucune discussion n'a eu lieu avec le milieu de terrain de la sélection belge, malgré les rumeurs persistantes le liant à un transfert vers le club.

La source a indiqué que l'Inter Miami se concentrera plutôt sur l'exploitation maximale de son effectif actuel, lors des rencontres de la Leagues Cup et des prochains matchs de la Major League Soccer.

Le club du sud de la Floride, qui compte dans ses rangs Lionel Messi, a récemment présenté sa nouvelle recrue Casemiro, lors de la cérémonie de présentation aux supporters au stade Nou, avant sa première apparition à domicile samedi soir.

Le joueur a rejoint l'équipe dans le cadre d'un transfert libre, avec un contrat courant jusqu'à la fin de la saison 2027 en Major League Soccer, assorti d'une option de prolongation jusqu'en juin 2029.

L'Inter Miami a également recruté le défenseur équatorien Fricson Caicedo en prêt en provenance du club costaricien Municipal Pérez Zeledón (FC Moravia FCM), jusqu'à la fin de la saison de printemps 2027 en Major League Soccer.

L'Inter Miami occupe la deuxième place au classement de la Conférence Est avec 38 points en 18 matchs, après son match nul 2-2 face au Columbus Crew lors de la dernière journée.