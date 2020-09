De Boer voit Depay & Wijnaldum briller au Barça

La paire néerlandaise serait sur la liste des cibles du Camp Nou depuis que l'entraîneur néerlandais a pris place sur le banc de touche.

Ronald de Boer est convaincu que Memphis Depay et Georginio Wijnaldum s'intégreraient bien au FC Barcelone, mais a averti Ronald Koeman de ne pas recruter trop de joueurs néerlandais. Les deux internationaux néerlandais sont liés à des déménagements au Camp Nou depuis que Ronal Koeman a été nommé successeur de Quique Setien chez le géant catalan cet été. En effet, Goal a révélé vendredi que le Barça restait confiant à l'idée de débarquer Wijnaldum en provenance de avant la date limite de transfert d'octobre.

Le milieu de terrain des Reds est resté silencieux sur les liens avec le , tandis que l'attaquant de 26 ans, Memphis Depay a suggéré qu'il était prêt à quitter dans un proche avenir. L'ancien joueur de Barcelone et des , Ronald De Boer est sûr que Wijnaldum s'adapterait bien dans le milieu de terrain tandis que Memphis Depay impressionnerait en attaque, mais il craint que la présence de trop de Néerlandais ne perturbe le vestiaire.

"Ne pas acheter trop de Néerlandais"

"En tant que remplaçant, Wijnaldum pourrait être le ciment entre les pierres", a-t-il déclaré à Fox Sports. "Et Memphis ajoute vraiment quelque chose individuellement, il peut créer quelque chose à partir de rien." De Boer lui-même a suivi son ancien entraîneur de l' , Louis van Gaal, au Barça en 1999, rejoignant un important contingent de joueurs néerlandais au club qui comprenait son frère jumeau Frank, Patrick Kluivert, Michael Reiziger et Winston Bogarde, entre autres.

Les milieux de terrain néerlandais Frenkie de Jong et Ludovit Reis étant déjà présents à l'heure actuelle, De Boer craint que Koeman ne pose problème s'il amène trop de compatriotes avec lui. "À notre époque, vous aviez le sentiment que le ratio néerlandais-espagnol était de 50-50. Il y avait 11 ou 12 Néerlandais dans l'équipe, y compris le staff technique. Rétrospectivement, ce n'était pas bon. Vous devez vraiment en tenir compte, vous devez vous assurer que vous n'achetez pas que des Néerlandais", a ajouté l'ancien joueur du Barça.

"Bien sûr, vous voyez aussi cela avec les entraîneurs allemands et portugais, ils attirent également beaucoup de compatriotes dans leurs clubs. En tant qu'entraîneur, vous attirez des joueurs que vous connaissez bien et qui vous conviennent bien en termes de mentalité et de caractère. Mais ce serait fort si Ronald Koeman avait un bon joueur qui vient du championnat espagnol", a conclu Ronald De Boer.