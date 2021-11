David Alaba compare le Real Madrid et le Bayern Munich

Le défenseur autrichien estime qu'au Real Madrid, tout est plus grand qu'au Bayern Munich. Ses anciens supporters allemands apprécieront...

Le défenseur du Real Madrid David Alaba affirme qu'il est inutile de le comparer à la légende du club Sergio Ramos. Le défenseur central a rejoint le club espagnol lors d'un transfert gratuit en provenance du Bayern Munich au cours de la période estivale, tandis que Sergio Ramos, en fin de contrat à Madrid, a rejoint le Paris Saint-Germain.

David Alaba, 29 ans, a assumé un rôle clé dans le cœur de la défense madrilène aux côtés d'Eder Militao. L'international autrichien a été comparé à Sergio Ramos, qui a passé 16 ans au club et a remporté cinq Ligas et quatre Ligues des champions. Mais David Alaba ne s'intéresse pas à ces comparaisons, s'estimant très différent.

"Ici au Real, tout est un peu plus grand"

"Je suis venu ici pour écrire ma propre histoire et jouer mon jeu. Je reçois les comparaisons de temps en temps, mais je ne m'en préoccupe pas vraiment", a-t-il déclaré à Kicker. "Les gens acceptent que je sois ici maintenant et que je joue mon football, ils veulent écrire mon histoire avec le Real. Nous sommes aussi des types de joueurs différents qui peuvent difficilement être comparés les uns aux autres", a ensuite confié celui qui peut aussi évoluer dans le couloir gauche de la défense.

Alaba a inscrit un but et délivré deux passes décisives lors de ses 13 apparitions avec Madrid, qui occupe actuellement la deuxième place de la Liga. Le défenseur estime qu'il est dans un endroit spécial, admettant que le club est plus grand que le Bayern. "J'ai ressenti cette aura et cette atmosphère spéciales dès le premier jour. Et vous pouvez dire l'histoire de ce club quand vous traversez le terrain d'entraînement ou la ville. Ce club est quelque chose de très spécial. Le Bayern Munich est l'un des plus grands clubs du monde, tout comme le Real Madrid. Néanmoins, ici au Real, tout est un peu plus grand sans pour autant manquer de respect au Bayern", a enfin déclaré l'Autrichien.