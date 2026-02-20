Dates clés de la MLS : calendrier, programme et informations TV pour la saison 2026 de la Major League Soccer

La MLS est de retour en 2026 et les fans ont de quoi se réjouir, car des équipes telles que l'Inter Miami, le Los Angeles FC, le LA Galaxy, le Philadelphia Union et bien d'autres encore s'affronteront pour la gloire.

Certaines des plus grandes stars du football fouleront les terrains des États-Unis et du Canada cette saison, notamment le vainqueur de la Coupe du monde Thomas Muller, le prodige sud-coréen Heung-min Son et, bien sûr, Lionel Messi, huit fois vainqueur du Ballon d'Or. Que demander de plus ?

GOAL vous présente ici les dates clés de la prochaine saison de MLS et bien plus encore.

Dates et calendrier clés de la MLS 2026

Date Événement 21-22 mars 2026 Week-end d'ouverture de la MLS 2026 (MLS is Back) 4 avril Ouverture du Freedom Park par l'Inter Miami 25 mai-16 juillet 2026 Pause Coupe du monde 2026 16-17 juillet 2026 Reprise de la MLS 2026 29 juillet 2026 Match des étoiles de la MLS 2026 7 novembre 2026 Jour de décision À confirmer Éliminatoires de la Coupe MLS À confirmer Coupe MLS

La saison 2026 de la MLS débutera les 21 et 22 mars 2026 et se poursuivra avec des matchs réguliers jusqu'au 25 mai 2026, date à laquelle elle sera interrompue pour la Coupe du monde.

La MLS devrait reprendre les 16 et 17 juillet 2026 (juste avant la finale de la Coupe du monde 2026 , le 19 juillet 2026), avec des matchs se déroulant normalement jusqu'au 7 novembre, également connu sous le nom de « Decision Day » (jour de décision).

Les dates des éliminatoires de la MLS Cup 2026 et de la MLS Cup 2026 n'ont pas encore été confirmées.

Guide complet des billets MLS

Quand la MLS 2026 fera-t-elle une pause pour la Coupe du monde ?

Getty Images

Du 25 mai 2026 au 16 juillet 2026 (pause MLS pour la Coupe du monde)

Il y aura une pause de sept semaines pour la Coupe du monde 2026 , qui débutera le lundi 25 mai 2026 et se terminera le 16 juillet 2026.

Cette pause permettra à divers joueurs internationaux de rejoindre leurs équipes nationales pour le tournoi, qui sera organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Coupe du monde 2026 : groupes, calendrier et informations TV

Comment regarder et diffuser les matchs de la MLS en direct

Tous les matchs de la MLS peuvent être regardés en direct sur Apple TV, qui propose également un service à la demande et des résumés.

De plus, FOX Sports diffusera 34 matchs de la MLS en direct en 2026 (15 sur FOX, 19 sur FS1), avec une couverture en espagnol disponible sur FOX Deportes.

Cliquez ici pour voir la MLS à la télévision cette semaine

Programme TV de toutes les équipes de la MLS

Ajoutez le programme TV de votre équipe préférée à vos favoris ci-dessous.