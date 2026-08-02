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Cristiano Ronaldo is Officially Unveiled as Al Nassr PlayerGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Date et lieu du mariage de Cristiano Ronaldo et Georgina dévoilés

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Leur relation a débuté en 2016

Cristiano Ronaldo, la star d'Al-Nassr, se prépare à épouser Georgina Rodriguez lors d'un mariage de conte de fées sur l'île où il a grandi.

Le journal « The Sun » a affirmé ce dimanche : « Il semblerait que le couple ait décidé de célébrer son mariage à Madère. »

Selon des sources locales, la cathédrale de Funchal, capitale de l'île, a été réservée pour la tenue d'un grand mariage samedi prochain.

Il se trouve que les cérémonies de mariage y débutent à 15 heures.

La star portugaise Ronaldo, 41 ans, qui a grandi à Funchal, et le mannequin Georgina, 32 ans, auraient réservé un hôtel proche de la cathédrale pour la réception.

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Une source a déclaré : « Les clients de l'hôtel ont été informés que deux étages seraient hors service les vendredi et samedi, en plus de plusieurs espaces de bar. »

Ronaldo a rencontré Georgina, une Espagnole d'origine argentine, en 2016 et l'a demandée en mariage en août dernier.

La semaine dernière, le couple a été photographié portant des bagues en diamant alors qu'il montait à bord d'un yacht à Majorque.

Ronaldo avait précédemment déclaré que lui et Georgina prévoyaient de se marier après la Coupe du monde, dont le Portugal a été éliminé le mois dernier par l'Espagne, sacrée championne.

Il a affirmé que Georgina était la seule femme qu'il ait fréquentée avec laquelle il souhaitait se poser.

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