Darmanin se lâche sur l'affaire Neymar

Gérald Darmanin a pris la parole concernant la fameuse affaire Neymar, qui fait couler beaucoup d'encre actuellement.

Face aux soupçons d'aide fiscale sur le transfert de Neymar au PSG, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est exprimé avec une petite phrase bien sentie, affirmant que l'arrivée de l'international brésilien a permis à la France d'engranger "beaucoup d'impôts".

"Je suis très heureux que les joueurs de football ou de rugby viennent sur notre territoire et paient justement beaucoup d'impôts et font payer beaucoup d'impôts de recettes. Si Neymar n'était pas venu, aucun impôt n'aurait été payé, aucun maillot de foot n'aurait été vendu en son nom et aucune cotisation sociale ne serait rentrée", a déclaré Gérald Darmanin dans des propos relayés par RMC depuis le village olympique à Saint-Denis.

Ces propos du ministre interviennent dans un contexte de perquisitions au ministère des Finances dans le cadre de l’instruction judiciaire en lien avec le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain. Pour rappel, mardi 16 janvier, le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel (LFI), a demandé au gouvernement de lui communiquer "dans les meilleurs délais" des documents fiscaux relatifs à ce transfert.