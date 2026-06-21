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Dans une déclaration cinglante, Jürgen Klopp a répondu avec fermeté aux critiques de la légende néerlandaise

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V. van Dijk
R. van der Vaart
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Jürgen Klopp, l’ancien entraîneur de Liverpool, a volé au secours de son ex-pensionnaire Virgil van Dijk, critiqué après le match nul 2-2 des Pays-Bas face au Japon en phase de groupes de la Coupe du monde.

Les Pays-Bas avaient pourtant entamé leur Coupe du monde par un match nul 2-2 face au Japon, avant de se rattraper en dominant la Suède 5-1 lors de la deuxième journée.

Raphaël van der Vaart, ancienne star de l’équipe nationale néerlandaise, a vivement critiqué Van Dijk pour une erreur sur le deuxième but des Japonais.

Sur la télévision publique néerlandaise, il a exprimé sa profonde déception, comparant même la performance du défenseur à un « Boeing 747 en pleine virage ».

Selon le journal AS, Klopp, qui officie aujourd’hui comme consultant pour la chaîne Magenta TV, a jugé ces propos « exagérés ».

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«Je ne suis pas certain que Rafael van der Vaart mérite même que l’on s’attarde sur ses propos, mais s’il trouve un jour quelque chose de positif à dire sur un joueur, je serai ravi de le prendre à nouveau au sérieux», a tranché Klopp.

Il a ajouté : « On dirait qu’il voit quelque chose, puis qu’il y ajoute une touche littéraire, mais au final, il se trompe. Honnêtement, ce n’est pas important. »

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