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Dans l’esprit de Liverpool… Van Dijk inscrit enfin son premier but en Coupe du monde

Pays-Bas vs Japon
Pays-Bas
Japon
Coupe du monde
V. van Dijk
Pays-Bas
Japon
É.-U.

Le premier but du capitaine de Liverpool

Le Néerlandais Virgil van Dijk, capitaine de Liverpool, a inscrit son premier but en Coupe du monde en trouvant le chemin des filets face au Japon, tôt lundi matin, lors de la première journée du groupe F de la Coupe du monde 2026.

Sa tête puissante, à la 50^e minute, a été parfaitement servie par son coéquipier de Liverpool Ryan Gravenberch, offrant l’ouverture du score aux Oranje (1-0).

Mais Kito Nakamura a rapidement refroidit l’enthousiasme des Néerlandais en égalisant pour les Samouraïs du Japon d’une frappe à l’entrée de la surface à la 57^e minute.

Cody Gakpo a ensuite redonné l’avantage aux siens d’une frappe enroulée du droit, fixant le score à 2-1.

Il s’agit du premier but en Coupe du monde pour Van Dijk, qui avait disputé cinq rencontres au Qatar en 2022 sans trouver le chemin des filets, les Pays-Bas ayant été absents de l’édition 2018.

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Les deux équipes évoluent dans le groupe F, en compagnie de la Tunisie et de la Suède.

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