Danny Welbeck est officiellement un joueur de Chelsea. L’attaquant de 35 ans arrive en provenance de Brighton & Hove Albion et s’est engagé jusqu’à la mi-2028 avec les Blues.

Le transfert de Welbeck était dans l’air depuis un certain temps. Avec Jordan Henderson (36 ans), il doit apporter l’expérience nécessaire à ce Chelsea, même si le milieu de terrain, libre après son départ de Brentford, n’a pas encore été présenté.

Welbeck rejoint Brighton pour un montant estimé à environ six millions d’euros. Chez les Seagulls, l’international anglais à 42 sélections (16 buts) était devenu un joueur très précieux : 201 matches, 51 buts et 18 passes décisives.

« Quand on apprend que Chelsea s’intéresse à vous, cela vous remplit d’une immense fierté », explique Welbeck. « Quand on sait ce qu’est Chelsea : un club qui veut gagner des trophées et qui fait tout, chaque saison, pour y parvenir. »

« Je suis vraiment honoré de venir jouer dans un club de ce calibre, à ce qui ressemble à une période très excitante. Je connais déjà quelques gars et j’ai eu de fantastiques discussions avec l’entraîneur, ce qui fait que je ressens déjà cette connexion. »

« J’ai ce feu dans le ventre et je suis prêt à tout donner pour ce club afin de rendre tout le monde fier à Chelsea, ainsi que les supporters », a ajouté Welbeck.

Le produit du centre de formation de Manchester United devra lutter pour une place à Chelsea avec notamment João Pedro, Marc Guiu et Liam Delap.