Danemark : Christian Eriksen veut jouer la Coupe du monde 2022

Christian Eriksen a fait savoir qu'il avait l'intention de reprendre le football et qu'il souhaitait représenter le Danemark à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Christian Eriksen a été mis sur la touche depuis qu'il a été victime d'un arrêt cardiaque lors d'un match de l'Euro 2020 et qu'il a dû être équipé d'un défibrillateur. Désormais libre, le milieu de terrain affirme qu'il est de nouveau en pleine forme et veut prouver à son patron de l'équipe nationale qu'il a toujours les qualités requises pour s'aligner avec son pays.

2022, un objectif réaliste ?

"Mon objectif est de participer à la Coupe du monde au Qatar. Je veux jouer", a déclaré Christian Eriksen dans une interview à la télévision danoise. "Cela a toujours été mon état d'esprit. C'est un objectif, un rêve. Savoir si je serai sélectionné est une autre chose, mais c'est mon rêve de revenir. Je suis sûr que je peux revenir parce que je ne me sens pas différent. Physiquement, je suis de nouveau en pleine forme. C'est mon objectif et je ne l'ai pas encore atteint. D'ici là, je vais simplement jouer au football et prouver que je suis de retour au même niveau".

"L'équipe nationale est très importante. Je veux jouer dans l'équipe nationale lors de la Coupe du monde. Mon rêve est de réintégrer l'équipe nationale, de jouer à nouveau à Parken et de prouver que c'était un coup d'un soir et que cela ne se reproduira pas. Je veux prouver que j'ai évolué et que je peux à nouveau jouer dans l'équipe nationale. Encore une fois, c'est au manager d'évaluer mon niveau, mais mon cœur n'est pas un obstacle", a ajouté le meneur de jeu danois.

Eriksen a apprécié le soutien qu'il a reçu au quotidien

Christian Eriksen a ensuite remercié tous ceux qui l'ont soutenu, tant pendant son incident que dans les mois qui ont suivi. "C'était incroyable que tant de personnes aient ressenti le besoin d'écrire ou d'envoyer des fleurs", a-t-il déclaré. "Cela a eu un impact sur tant de personnes et elles ont ressenti le besoin de le faire savoir à moi et à ma famille. Cela me rend très heureux".

"À l'hôpital, ils n'arrêtaient pas de dire que je recevais de plus en plus de fleurs. C'était bizarre, je ne m'attendais pas à ce que les gens m'envoient des fleurs parce que j'étais morte pendant cinq minutes. C'était assez extraordinaire, mais c'était très gentil de la part de tout le monde et cela m'a beaucoup aidé de recevoir tous ces vœux", a ajouté le milieu de terrain désormais libre de tout contrat après avoir résilié avec l'Inter Milan.

"Et les gens continuent à m'écrire. J'ai remercié les personnes que j'ai rencontrées en personne. J'ai remercié les médecins, mes coéquipiers et leurs familles en personne. Mais tous les fans qui ont envoyé des milliers de lettres, d'e-mails et de fleurs - ou qui m'ont abordé dans la rue en Italie et au Danemark - je les remercie tous pour le soutien que j'ai reçu du monde entier et qui m'a aidé à traverser cette épreuve", a conclu Christian Eriksen, annoncé du côté de Tottenham où il pourrait retrouver son ancien entraîneur, Antonio Conte.