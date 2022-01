Tottenham : Antonio Conte drague Hugo Lloris

Où s'écrira l'avenir d'Hugo Lloris ? Début décembre, le média anglais TMW annonçait que le club londonien de Tottenham envisageait d’offrir une prolongation d’un an au portier tricolore, lui qui arrivera en fin de contrat au terme de la saison. Quelques semaines plus tard, aucune offre de prolongation n'a semble-t-il été formulée au Champion du Monde âgé de 35 ans.



Chez les Spurs depuis 10 ans, l'ancien de l'OGC Nice et de l'Olympique Lyonnais n'est toujours pas fixé, et les récentes déclarations de son entraîneur Antonio Conte contribuent au flou qui entoure son avenir personnel. Interrogé sur la situation contractuelle d'Hugo Lloris, le technicien italien s'est d'abord montré évasif, n'apportant aucune garantie à son portier titulaire, avant de lui tresser des louanges après une bonne performance de sa part.



"Il aime Tottenham et Tottenham l'aime"



"On verra, mais je pense que Hugo ne sera jamais un problème pour Tottenham", avait d'abord répondu l'Italien, interrogé au sujet d'une éventuelle prolongation du Français. S'il devait prolonger, le Français ne serait toutefois pas assuré d'être titulaire la saison prochaine. Une perspective inquiétante à l'approche du Mondial 2022 pour le portier des Bleus.



Depuis, le discours du technicien a évolué, et ce dernier a affiché publiquement sa volonté de prolonger Hugo Lloris. Auteur d'un gros match face à Watford (1-0), le portier des Bleus a même reçu les éloges d'Antonio Conte, samedi. "Hugo a montré sur ce match qu'il est le meilleur et qu'il est toujours concentré. Pour nous, il est très important et je suis convaincu que dans peu de temps, il trouvera un accord avec le club, car il aime Tottenham et Tottenham l'aime", a cette fois assuré le coach des Spurs en conférence de presse.