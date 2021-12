"Un moment terrible" : Kjaer revient sur l'arrêt cardiaque d'Eriksen

Pour Simon Kjaer, c'est une année 2021 marquée par de nombreux événements qui s'achève. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'AC Milan de Pioli, il a été un acteur majeur de l'Euro 2020 et a malheureusement terminé son année avec une grave blessure qui l'éloignera des terrains pour encore quelques mois.



Le défenseur des Rossoneri a parlé à la chaîne de télévision danoise TV2 de ses derniers mois, en commençant par ce qui s'est passé le 12 juin lorsque Christian Eriksen a subi un arrêt cardiaque pendant le match Danemark-Finlande, un match de la phase de groupes du Championnat d'Europe. Kjaer lui-même avait contribué à sauver la vie de son coéquipier.



"C'était un moment terrible"



"C'était un moment qui ne peut être décrit. Je pourrais utiliser des mots comme "terrible" et "incompréhensible" qu'ils ne suffiraient pas. Ce que j'ai fait était instinctif, nous avons tous fait ce que nous pouvions pour essayer d'aider. C'était un moment terrible. Pour moi, la chose la plus importante maintenant est que Christian aille bien", a raconté le Danois, exemplaire.



Il a rejoint l'AC Milan en janvier 2020 et, au cours de sa première année et demie à l'ombre du Duomo, il s'est révélé être un élément clé du département défensif. "Milan est le club dans lequel je me suis senti le plus à l'aise. J'ai trouvé mon rôle sur et en dehors du terrain qui me convient le mieux. Nous nous débrouillons bien, l'entraîneur me donne beaucoup de confiance et je reçois un grand soutien des supporters. Je vis dans une ville fantastique et j'ai toujours rêvé de jouer pour ce club. Je me souviens que lorsque j'étais à Palerme, j'ai dit à mon agent qu'un jour j'irais au Milan AC", a ensuite raconté le défenseur, 18e du dernier Ballon d'Or.



"C'est un grand honneur de figurer sur la liste des 30 candidats et de se classer 18e. Je suis très fier des récompenses que j'ai reçues. Je termine malheureusement l'année avec une grave blessure, la première de ma carrière. C'est difficile, mais ces choses font partie du football. C'est arrivé maintenant et je reviendrai encore plus fort qu'avant", a enfin promis l'ancien du LOSC.