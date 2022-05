Dalot : "Ronaldo est un être humain fantastique"

Diogo Dalot a salué l'impact de Cristiano Ronaldo sur le vestiaire de Manchester United cette saison, tout en saluant la nomination d'Erik ten Hag, qu'il décrit comme un "grand manager". Le joueur de 37 ans est la principale source de buts des Red Devils, avec 23 réalisations inscrites toutes compétitions confondues lors de la saison 2021-22, et Diogo Dalot affirme qu'il est également une grande source d'inspiration dans les coulisses d'Old Trafford.

Ronaldo, une inspiration pour tous

Avant le prochain match de Premier League de Man Utd, contre Brentford, le défenseur portugais a déclaré à Sky Sports à propos de Ronaldo : "Je suis sûr que je ne parle pas seulement pour moi, mais il a été l'une des choses les plus positives de cette saison - travailler avec quelqu'un qui a sa culture de travail, son professionnalisme, sa mentalité et être proche de lui maintenant, cela a été très utile pour moi et ma carrière".

L'article continue ci-dessous

"Je n'ai pas d'autres compliments à faire sur sa façon de travailler, c'est aussi un être humain fantastique. Les chiffres sont là, les statistiques sont là, donc nous sommes évidemment très heureux de l'avoir ici. C'est une personne très amicale. Quand il sent qu'il a la confiance des autres, il se donne à 100 %. Tout le monde s'entend bien avec lui ici, tout le monde aime l'avoir autour de soi. C'est toujours un gros plus d'avoir un joueur et une personne comme lui dans le vestiaire", s'est ainsi félicité le défenseur, avant d'évoquer son futur entraîneur.

Ten Hag annoncé, l'optimisme est de retour

"Je pense qu'il n'est pas nécessaire de voir beaucoup de choses pour savoir que Ten Hag est un grand manager - ce qu'il a fait avec l'Ajax est quelque chose d'exceptionnel. Il pratique un football très attractif, je pense que tous les fans de United sont enthousiastes à l'idée d'avoir un manager comme lui, et nous, les joueurs, le sommes aussi. Dans nos têtes, nous savons clairement qui sera le manager la saison prochaine et c'est une bonne chose car nous partons en vacances en sachant à qui nous attendre". Que de promesses...