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Jeroen van Poppel

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Dallinga réalise un transfert très convoité pouvant atteindre 11 millions d’euros

Mercato
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T. Dallinga

Thijs Dallinga va quitter Bologne pour le 1. FC Cologne, rapporte Florian Plettenberg. Selon le journaliste mercato de Sky Sport, les deux clubs ont trouvé un accord total pour le prêt de l’attaquant de 26 ans, avec une option d’achat fixée à onze millions d’euros.

Selon Plettenberg, le transfert est totalement bouclé entre Bologne et Cologne. Il ne manque plus que la visite médicale et la signature du contrat pour finaliser le passage de Dallinga en Bundesliga.

Cologne travaillait déjà activement ces derniers jours sur l’arrivée de l’attaquant néerlandais. Il était apparu plus tôt que Bologne était prêt à collaborer à un départ temporaire et que Dallinga lui-même était également ouvert à un transfert en Allemagne.

Avec ce transfert à Cologne, Dallinga s’apprête à découvrir son troisième grand championnat étranger. L’attaquant a auparavant évolué en Ligue 1 sous les couleurs de Toulouse et joue depuis l’été 2024 pour Bologne en Serie A.

En Italie, Dallinga n’est toutefois jamais parvenu à s’assurer définitivement une place de titulaire. Son bilan provisoire à Bologne s’élève à quatre-vingts matches officiels, avec douze buts et huit passes décisives.

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Dallinga est encore sous contrat à Bologne jusqu’à mi-2028. Le club italien le laisse malgré tout partir sous la forme d’un prêt, tandis que Cologne s’assure avec cette option d’achat la possibilité de le recruter définitivement plus tard.

L’international néerlandais à une sélection est estimé à neuf millions d’euros par Transfermarkt. Cologne pourra donc le recruter définitivement pour un montant de onze millions d’euros à l’issue de son prêt.

Avant son aventure à l’étranger, Dallinga a joué aux Pays-Bas pour le FC Emmen, le FC Groningue et l’Excelsior.

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