Ethan Nwaneri s’est-il renseigné une nouvelle fois, dans un délai aussi court, sur la solidité de la position de Niko Kovac ? Ce n’est pas à exclure, d’autant que la nouvelle recrue en prêt en provenance d’Arsenal a récemment vécu de très mauvaises expériences avec des changements d’entraîneur. Au Borussia Dortmund, où le joueur offensif de 19 ans arrive du FC Arsenal pour une saison sans option d’achat, il peut en être sûr : Kovac restera au BVB et devrait encore prolonger son contrat de manière anticipée cette année.

Le Borussia réagit ainsi au tout dernier moment à la grave blessure au genou de la recrue Giannias Konstantelias. Et de manière adéquate : Nwaneri fait partie des talents les plus prometteurs d’Angleterre et possède un grand potentiel ; avec ce prêt d’un an, le BVB ne compromet pas non plus le retour du Grec, absent pendant de longs mois.

Lors de la dernière moitié de la saison passée, Nwaneri, qui a joué pour les sélections d’Angleterre des U16 aux U21 et inscrit 27 buts en 58 matches internationaux, avait évolué à l’Olympique de Marseille. Jusque-là, il n’avait disputé que douze matches officiels avec les Gunners, dont un tiers comme titulaire.

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Pourquoi Arsenal a-t-il prêté Ethan Nwaneri à l’Olympique de Marseille ?

Cela s’expliquait aussi par le fait qu’Arsenal utilisait davantage le jeune joueur dans l’axe à partir de l’été 2025, comme une sorte de numéro 10. Mais à ce poste, la concurrence avec Martin Ödegaard et Eberechi Eze, recruté pour beaucoup d’argent, s’est révélée trop importante.

Arsenal a décidé de céder Nwaneri à l’OM parce qu’y travaillait avec Roberto De Zerbi « un incroyable formateur de jeunes talents et un entraîneur vraiment courageux », comme l’a dit Mikel Arteta. « Je pense que cela correspond au style de jeu et aux qualités que nous souhaitons pour Ethan. Il faut le jeter là-dedans, dans la fosse aux lions, dans une culture footballistique incroyable, une atmosphère incroyable et un grand club : cela va le rendre meilleur. Ce sera une formidable expérience pour lui. »

L’Espagnol s’est trompé, ce prêt s’est transformé en fiasco pour Nwaneri. À Marseille, où l’on oscille traditionnellement de toute façon entre euphorie sans limites et chaos total, c’est une nouvelle fois la seconde option qui a prévalu. Après de longues querelles, De Zerbi a jeté l’éponge en février, 20 jours après l’arrivée de Nwaneri.

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Critiques envers Ethan Nwaneri : « D’autres joueurs ont donné bien davantage »

Jusque-là, il avait déjà disputé quatre matches sous les ordres de l’Italien, et à chaque fois Nwaneri figurait dans le onze de départ. Mieux encore : pour ses débuts, il n’a eu besoin que de 13 minutes pour marquer le 2-0 contre le leader Lens (3-1). « Ethan va devenir un joueur de tout premier plan, j’en suis certain », déclarait encore De Zerbi peu avant sa démission.

Ensuite, tout s’est dégradé pour Nwaneri. Après ses 215 minutes sous De Zerbi, il n’a reçu que 197 minutes lors du reste de son passage sous les ordres du nouvel entraîneur Habib Beye, en sept matches. Le technicien de 48 ans a même publiquement critiqué à un moment le manque d’engagement de Nwaneri en déclarant : « C’est un bon joueur, mais il doit nous donner beaucoup plus dans l’engagement quotidien. D’autres joueurs ont donné bien davantage. Il doit d’abord s’habituer à l’intensité de la Ligue 1 et prendre conscience qu’il est arrivé dans un club de très, très haut niveau. »

Malgré une longue liste de blessés, Beye n’a pas fait débuter le joueur prêté une seule fois. D’une certaine manière, cela a nui à son club, car selon L’Equipe le contrat de Nwaneri contenait une clause selon laquelle Marseille devait payer moins de frais de prêt à Arsenal selon son temps de jeu. Le quotidien sportif écrivait en même temps, au sujet de son statut de remplaçant, qu’il donnait une « impression persistante d’indifférence ».

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Ethan Nwaneri est le plus jeune joueur utilisé dans l’histoire de la Premier League

Son passage décevant dans le sud de la France a néanmoins fait progresser Nwaneri aux yeux d’Arteta. À plusieurs reprises, l’entraîneur a adressé des mots élogieux à son égard après son retour. En juillet, il déclarait : « Cela vous ouvre forcément les yeux sur la façon dont un jeune joueur peut progresser en si peu de temps et sur ce qu’on peut retirer d’une expérience difficile et exigeante à l’étranger. Il l’a fait de manière brillante. Il donne l’impression d’être une personne totalement différente. »

Arteta a finalement fait jouer Nwaneri lors des cinq matches de préparation, et celui-ci a inscrit deux buts, dont un lors de la défaite 3-2 contre le BVB. Que le coach des Gunners de longue date l’apprécie, il l’avait déjà prouvé très tôt. En septembre 2022, il avait lancé pour la première fois en Premier League le natif de Londres, fils de parents nigérians. À ce jour, avec 15 ans et 181 jours, Nwaneri est donc toujours le plus jeune joueur à avoir jamais disputé un match dans l’élite anglaise. À Arsenal, il a ainsi dépassé Cesc Fabregas.

Nwaneri, arrivé à Arsenal à l’âge de huit ans et qui jouait déjà avec les U18 à 14 ans, a vécu sa meilleure période chez les professionnels lors de la saison 2024/25. Surtout comme remplaçant de Bukayo Saka, blessé pendant plus de trois mois, il a montré de bonnes choses et a totalisé neuf buts et deux passes décisives en 37 matches officiels. À propos de Saka : en février 2025, lors d’une victoire 2-0 contre Leicester, Nwaneri est devenu le plus jeune joueur depuis le début des relevés (2003/04) à réussir cinq dribbles ou plus dans un match de Premier League et à offrir une passe décisive, ravissant ainsi ce record à Saka.

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BVB : voici les forces et les faiblesses d’Ethan Nwaneri, prêté au club

La suite ne l’a toutefois pas mené plus haut. Tout récemment encore, Arteta n’était pas certain que l’avenir immédiat de Nwaneri se situe vraiment à Arsenal. « Je veux qu’il reste au club. Mais qu’est-ce qui est le mieux pour le joueur à moyen et long terme ? Ethan doit jouer au football. S’il reste ici, ce sera uniquement parce que nous pouvons lui garantir ce temps de jeu. Dans le cas contraire, ce n’est bon pour personne », a-t-il expliqué.

Sans changement d’entraîneur et avec Konstantelias blessé, Nwaneri peut espérer un temps de jeu conséquent à Dortmund. Nwaneri ressemble davantage à Konstantelias qu’au pourvoyeur Konstantinos Karetsas. Son dribble et sa frappe précise comptent parmi ses plus grandes forces.

Dans son profil, Nwaneri représente un hybride : un polyvalent offensif gaucher capable d’évoluer entre le poste de numéro 10, le demi-espace droit et un rôle d’ailier intérieur. Il possède un excellent sens de l’espace et se montre assez résistant au pressing, même sous pression. Grâce à sa conduite de balle serrée, ses changements de direction rapides et ses feintes de corps habiles, il est capable de se sortir de situations de jeu fermées. Il ne colle pas classiquement à la ligne, mais utilise sa mobilité pour repiquer à l’intérieur depuis le demi-espace.

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Après le choc Konstantelias : que peut apporter Ethan Nwaneri au BVB ?

Sur le plan tactique, Nwaneri se distingue par son sens de l’endroit où apparaîtra le prochain espace libre et par la manière dynamique dont il l’attaque. Son positionnement flexible le rend difficile à cerner en phase offensive. Il préfère repiquer depuis le côté droit pour lancer les attaques ou créer lui-même du danger devant le but. Son équilibre entre préparation et finition personnelle depuis le demi-espace est également bon.

Nwaneri doit encore améliorer l’utilisation de son pied un peu plus faible. Il a tendance à négliger légèrement son pied droit dans le dribble et le jeu de passes, et à ne pas l’utiliser assez souvent. À Arsenal, il a aussi régulièrement connu des phases plus longues dans les matches où il était moins impliqué dans le jeu.

Le football de Kovac, avec le principe « la défense d’abord », présente des similitudes avec l’approche d’Arsenal sous Arteta. Le passage à Dortmund signifie donc pour Nwaneri non seulement plus de temps de jeu, mais aussi davantage de responsabilités sur le terrain et dans le travail défensif. Les espaces et les possibilités de contre en Bundesliga devraient en outre bien lui convenir pour laisser une meilleure impression qu’à Marseille.

En théorie, Nwaneri possède toutes les qualités pour apporter ce qui manque au Borussia après le choc Konstantelias : dynamisme, imprévisibilité, profondeur, goût du risque. Mais pour cela, il devra rapidement trouver son rythme. À Marseille, il a payé son apprentissage ; Dortmund doit désormais représenter pour Nwaneri l’examen de maturité. Les conditions sont réunies : un entraîneur qui compte sur lui et un système qui met ses qualités à l’épreuve.

Ethan Nwaneri : sa carrière professionnelle en un coup d’œil