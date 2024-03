Cyril Hanouna traite de "rat d'égout", un joueur du PSG

Lors du dernier opus de son émission, Cyril Hanouna a raconté une anecdote sur un ancien joueur du PSG, qu’il a qualifié de « rat d’égout ».

Un joueur très proche de ses sous. Lors de la dernière itération de son émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a raconté avoir été en négociations avec une ancienne star du PSG concernant la location de l’un de ses biens immobiliers.

Et le joueur en question, qui avait à sa disposition une somme fournie par les pensionnaires du Parc des Princes, n’a pas daigné ajouter un peu d’argent de sa poche pour obtenir la maison, gâchant ainsi la transaction.

Messi ou Neymar ?

« Je vais vous raconter une petite anecdote. J’ai failli louer une petite bicoque à un joueur de foot très connu du PSG. Un joueur très très très connu. Je lui ai proposé le prix, enfin mes équipes, le mec qui s’occupe de ça. Le PSG donne une somme au joueur pour qu’il loue et il devait rajouter un peu pour avoir le bail. Le gars n’a pas voulu rajouter. Il a dit non », a raconté le présentateur de TPMP.

Hanouna a poursuivi sa diatribe :« Le PSG donne une somme, c’est une belle somme, mais il n’a pas voulu rajouter. Il y avait 15-20% en plus de ce que donnait le PSG. Il n’a pas voulu rajouter et donc il n’a pas pris la maison. C’est un rat d’égout le gars. » Pressé par ses consultants, Cyril Hanouna a donné quelques indices sur l'identité de cette vedette. « Français ? Non pas Français. (…) Ce joueur n’est plus au PSG. Un très grand joueur. Il s’appelle Lionel ? Je ne peux pas dire qui c’est, il est parti. »