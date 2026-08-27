Marc Cucurella, la nouvelle recrue du Real Madrid, a vécu une soirée inoubliable au stade Santiago-Bernabéu, hier mercredi.

Le Real Madrid s'est imposé 4-1 face à la Real Sociedad, lors d'une soirée très particulière pour Marc, puisqu'il s'agissait de son premier match au stade Santiago-Bernabéu en tant que joueur du Real Madrid. Il a également été honoré pour sa performance remarquable lors de la dernière Coupe du monde.

À propos de son hommage lié à la Coupe du monde et de l'anecdote amusante avec Oyarzabal, qui l'a laissé seul devant le public, il a déclaré : « L'homme m'a laissé là tout seul, à découvert (rires), mais ce n'est pas grave, je suis heureux. C'était une journée importante et très spéciale. »

Il a poursuivi : « Je pense qu'on ne peut pas demander mieux : recevoir cet hommage dans un stade comme celui-ci, devant nos supporters, puis assister à la victoire de l'équipe qui a livré un match magnifique. C'est une très belle journée pour moi. »

Une année exceptionnelle pour Cucurella

Quelle année exceptionnelle pour Cucurella : la victoire en Coupe du monde, la signature au Real Madrid et la présentation de la Coupe du monde au Bernabéu.

À ce sujet, il a déclaré : « Il est vrai que beaucoup de choses se passent, mais je suis très heureux et je profite de chaque instant. Pour arriver ici et accomplir tout cela, j'ai dû travailler dur. Je pense que c'est la récompense de tout le travail que j'ai fourni, et j'espère que nous connaîtrons encore de nombreuses joies ensemble. »

Vinícius, Kylian et Bellingham ont été les joueurs les plus en vue hier. Interrogé sur l'importance de leur entente à tous, Cucurella a affirmé « qu'ils sont extrêmement importants ; ils représentent un danger de n'importe où et sont capables de marquer des buts. Ils ont été décisifs et ont livré un match magnifique, mais au-delà des buts, il faut aussi mettre en lumière l'effort qu'ils ont produit : la façon dont ils ont pressé, la façon dont ils ont couru jusqu'à leur remplacement. »

Il a poursuivi : « Petit à petit, nous allons mieux nous connaître, continuer à nous améliorer et faire ce que l'entraîneur nous demande. C'est un excellent début. »

Il a ajouté : « Nous comprenons que les supporters sont très exigeants. Ils ont vu de grands joueurs, des matchs magnifiques et ont remporté de nombreux titres. Ce n'est pas une mauvaise chose (quelques sifflets), au contraire, cela nous motive et nous rappelle que nous ne pouvons pas nous relâcher. Les supporters veulent que nous donnions le meilleur de nous-mêmes pour ce maillot, et lorsque nous donnons le meilleur de nous-mêmes, certains jours nous gagnons et d'autres non, mais au bout du compte, les résultats finiront par arriver. »

À propos de son ressenti vis-à-vis de l'équipe et de la gestion de Mourinho, il a répondu : « Je suis très heureux. Il fait un travail formidable et nous voyons peu à peu les fruits de nos efforts. Il y a certains joueurs que nous n'avons pas eu le temps de préparer suffisamment, mais il gère cela à merveille. Nous avons une équipe extrêmement talentueuse, et peu importe qui joue. L'essentiel est d'être toujours prêts et de donner le meilleur de nous-mêmes pour l'équipe. »

Cucurella tient sa promesse

C'est un homme qui tient ses promesses : il s'est fait faire un tatouage pour immortaliser la Coupe du monde. Interrogé sur le fait de savoir s'il aurait l'énergie pour un autre tatouage s'il remportait la Ligue des champions à Madrid, il a déclaré : « On verra, car les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite, et il faut tenir ses promesses. Ce que j'avais promis, il fallait le réaliser, et je suis très heureux. Ce serait un grand accomplissement, on verra. »

Au sujet de ses débuts au stade Santiago-Bernabéu, il a commenté : « Les choses se sont bien passées. Je pense que j'allais tirer, mais les choses se sont un peu compliquées et ça s'est progressivement dissipé. C'est mon premier match ici et je suis satisfait de ma performance. Nous avons obtenu un excellent résultat, et nous espérons le répéter dimanche (Malaga). »