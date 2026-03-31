Cucurella drague lourdement le Barça

L'international espagnol a été formé à La Masia et, à un moment donné, était pressenti pour intégrer l'équipe première.





Avec Jordi Alba titulaire indiscutable à l'époque, Cucurella a cherché un nouveau défi et, après un prêt à Eibar, a rejoint Getafe. Impressionnant au Coliseum, Brighton l'a recruté et, en 2022, il a effectué son quatrième transfert en cinq ans en signant à Chelsea pour 65 millions d'euros. Depuis son arrivée dans l'équipe d'Espagne de Luis de la Fuente, il est un titulaire indiscutable de la Roja.





Cucurella aurait du mal à refuser une offre du FC Barcelone





S'exprimant avant le match de l'Espagne contre l'Égypte, Cucurella a déclaré à Marca qu'il lui serait difficile de refuser un retour dans son club formateur.





« Ce serait difficile de refuser. Il ne s'agit pas seulement de moi. Je dois penser à ma famille. Si ça se fait, ça se fera, et on verra quelle décision sera prise. »





Auparavant, Cucurella avait admis envisager un retour en Liga.





« On pense toujours à y retourner. Je suis très heureux là-bas, et ma famille aussi. Je vais attendre quelques années… »





« Très heureux. J'ai reçu beaucoup de demandes de billets. On va jouer dans un super stade et l'ambiance est formidable », a-t-il commenté à propos de ce match amical qui se déroulera dans sa Catalogne natale, au stade RCDE.