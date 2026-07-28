Cucurella devance les stars de l'Espagne : le premier à tenir sa promesse du sacre en Coupe du monde

L'euphorie de la victoire continue de planer sur le monde du sport espagnol après le sacre de « la Roja », qui a décroché sa deuxième étoile mondiale. Avec ce titre est venu le temps de tenir les promesses que les joueurs s'étaient faites avant de conquérir la couronne planétaire.

Bien que des joueurs comme Ferran Torres, Pedri, Gavi et Lamine Yamal aient tous promis de poser des gestes particuliers en cas d'accession au sommet du monde, le défenseur Marc Cucurella est jusqu'à présent le seul à avoir concrétisé sa promesse.

L'arrière gauche a publié une photo sur son compte officiel sur les réseaux sociaux en compagnie du célèbre tatoueur « Ganga », dévoilant le nouveau motif qu'il compte faire graver sur son corps à l'effigie du sélectionneur Luis de la Fuente.

Ganga est l'un des tatoueurs les plus réputés dans ce domaine à l'échelle mondiale, et sa liste de clients comprend des noms de premier plan comme la star américaine du basket LeBron James et le mannequin Georgina Rodríguez, selon le quotidien espagnol « Marca ».

Le joueur avait précédemment expliqué que le tatouage serait de petite taille, tout en insistant sur le fait qu'il serait placé à un endroit bien visible aux yeux de tous.

Avec la révélation du croquis préliminaire du dessin, qui représente le visage du sélectionneur aux côtés de la Coupe du monde, ce n'est plus qu'une question de temps avant de voir le résultat final tatoué sur la peau du joueur espagnol.

Après avoir livré l'une de ses prestations les plus remarquables et les plus impressionnantes lors de la phase finale de la Coupe du monde, l'arrière espagnol profite actuellement d'une période de repos et de détente bien méritée avant de rejoindre les rangs du Real Madrid. Le joueur devrait en effet intégrer prochainement le stage de préparation de la Maison blanche en vue de la nouvelle saison, partageant ainsi le vestiaire avec les autres recrues phares des Merengues cet été, en tête desquelles Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et Bernardo Silva.

Il convient de rappeler que Cucurella avait fait cette promesse avant la finale contre l'Argentine, l'Espagne ayant réussi à remporter la rencontre sur le score d'un but à zéro après avoir eu recours aux prolongations, grâce au but inscrit par Ferran Torres.

Lors de la conférence de presse d'après-match, De la Fuente a été interrogé pour savoir s'il allait lui aussi se faire tatouer, et s'il avait des recommandations quant à l'endroit où Cucurella et ses coéquipiers devraient choisir de placer leurs tatouages. Il a répondu en plaisantant, tout en riant : « Je ne suis plus en âge de me faire tatouer. Non, plus maintenant. »

Il a ajouté : « Mais ils ont commis une erreur, et comme ce sont des gens sérieux, ils tiendront leurs promesses. Je leur ai déjà dit : "Avez-vous commis une erreur ?" Oui, ils l'ont fait, mais ils vont bien s'amuser avec ça. »

Il a poursuivi : « Je ne suis pas laid au point de les pousser à le placer à un endroit où personne ne peut le voir. »

Il a conclu en déclarant : « Mais cela me fait rire et me rend fier qu'ils tiennent leurs promesses. Et avant tout, si tu dis quelque chose, tu dois le respecter, alors je suis content de cela aussi. »