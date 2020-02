Crsitiano Ronaldo, un impact financier remarquable à la Juventus

L'impact financier de Cristiano Ronaldo à la Juventus se constate chez les sponsors du club turinois depuis son arrivée.

La société d’assurance Allianz a annoncé un accord avec la pour le prochain exercice culminant à 103,1 millions d’euros. Un arrangement qui concernera le nom du stade, mais aussi les maillots de matches et d’entraînement.

D'après AS, ce contrat doit beaucoup à la présence de Cristiano Ronaldo à la Juve. Le quotidien sportif madrilène précise que tous les sponsors du club italien auraient renouvelé leur contrat depuis juillet 2018 et l’annonce de l'arrivée de Cr7.

Plus curieux encore : alors que Ronaldo est un athlète Nike, le contrat liant la Juve à Adidas est passé de 23M€ à 51M€ par an. Cristiano Ronaldo reste donc un atout financier non négligable en plus de ses performances sportives.