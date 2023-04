"Cristiano Ronaldo va salir sa légende à Al-Nassr"

Le transfert de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr a été remis en question par Christophe Jallet, qui estime qu'il est "sur le point de ruiner" son statut

Le quintuple Ballon d'Or a froncé les sourcils lorsqu'il a choisi le club saoudien comme prochaine destination, après son départ forcé de Manchester United à la fin de l'année dernière. Malgré un bilan impressionnant de 11 buts en 14 matches, la controverse continue de suivre Ronaldo en dehors du terrain, avec des débordements d'après-match et des plaintes publiques de plus en plus fréquentes.

S'exprimant sur Canal+ au sujet de l'attaquant vétéran, Jallet estime que cette image entache la mémoire d'un joueur légendaire - qui, selon lui, aurait dû retourner au Sporting CP, le club de son enfance. L'ancien latéral du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France a déclaré à l'émission "Canal Football Club" : "Il est devenu un objet de haine : "Il est devenu un objet de haine. Ce sont des actes que l'on n'aime pas voir. C'est une légende de ce sport et il est en train de tout gâcher. J'aurais préféré le revoir dans son club formateur [le Sporting]. Je ne comprends pas pourquoi il a choisi cette voie".

Non seulement l'image de Ronaldo se dégrade en dehors du terrain, mais sa fortune sur le terrain a également pris un sérieux coup. Al-Nassr n'a remporté qu'une seule victoire lors de ses quatre derniers matches, toutes compétitions confondues, et se trouve à trois points de la première place de la Saudi Pro League, le leader Al-Ittihad ayant un match d'avance. Leur dernier match s'est soldé par une défaite, entraînant l'élimination de la King Cup of Champions et un Ronaldo visiblement furieux au coup de sifflet final.