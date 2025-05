Les supporters d'Al-Nassr semblent s'être retournés contre Cristiano Ronaldo après une nouvelle saison sans trophée pour le quintuple Ballon d'Or.

Ronaldo a rejoint Al-Nassr, neuf fois champion de la Pro League saoudienne, à l'hiver 2023 après sa brouille avec Erik ten Hag à Manchester United. L'arrivée du quintuple Ballon d'Or a attiré une multitude de grands noms en Arabie saoudite cet été. Les fans de la légende du football espéraient qu'un transfert à Al-Nassr lui permettrait de se rapprocher de son rival Lionel Messi au palmarès, mais cela n'a pas été le cas.

Depuis l'arrivée de Ronaldo à Al-Nassr, Faris Najd n'a remporté aucun trophée et est resté loin de la course au titre de la Pro League saoudienne ces deux dernières saisons. Ils n'ont pas non plus suffisamment progressé en Ligue des champions de l'AFC, tandis que la Coupe du Roi saoudienne leur a échappé. Al-Nassr a bien remporté la Coupe Arabe des Clubs Champions en 2023, mais le tournoi n'était pas une compétition officielle, et les supporters du club, neuf fois champion de SPL, se sont désormais retournés contre la légende du Real Madrid.

En réponse à la publication de Ronaldo sur X, un supporter d'Al-Nassr a déclaré : « On ne te veut pas au prochain match.»

Un deuxième s'est indigné : « Va-t'en, s'il te plaît. Al-Nassr ne te veut pas.»

Un troisième a posté : « Tu as accompli beaucoup de choses dans ton histoire, oui, nous le savons. Tu as une histoire, oui, nous le savons, mais tu n'as rien fait jusqu'à présent, et nous savons que tu ne nous offriras rien à l'avenir, alors s'il te plaît, quitte le club et va au Portugal, dont tu as toujours rêvé. Tu y prendras plaisir.»

Et un quatrième s'est emporté : « Frère, tu freines Al Nassr, s'il te plaît, prends ta retraite, merci. »

L'avenir de Ronaldo avec Al-Nassr est incertain, le capitaine portugais envisageant apparemment de quitter Faris Najd. La victoire 9-0 d'Al-Nassr sans Ronaldo en début de semaine a laissé entendre aux supporters que la vie pourrait être meilleure sans la légende du Real Madrid.