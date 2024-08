Cristiano Ronaldo se moque du Roi Pelé

A travers une vidéo sur sa chaîne YouTube, Cristiano Ronaldo s’en est pris à un record du Roi Pelé, qui pour lui, n’existerait pas.

Cristiano Ronaldo est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football moderne. L’attaquant portugais a lancé sa chaîne YouTube, qui a récolté plus de 50 millions de vues en une semaine. Ce mercredi, l’ancien joueur du Real Madrid, à travers ladite chaîne, mis en doute un record précieux du Roi Pelé.

CR7 estime être auteur de 2 buts à l’Euro

Cristiano Ronaldo a galéré devant les buts lors du dernier Championnat d’Europe en Allemagne avec le Portugal. Comme une malédiction, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid n’a pas trouvé le chemin des filets lors du tournoi, il a même manqué un penalty, qui l’avait poussé à fondre en larmes. Se confiant à Rio Ferdinand dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, l’attaquant d’Al-Nassr, qui trouve normales les critiques de la presse, pense avoir marqué deux buts à l’Euro 2024.

« Il est beaucoup plus facile de critiquer que d'apprécier ce que l'on a vraiment. Nous savons comment fonctionne la presse. Si tu parles bien, ça ne se vend pas. Il faut dire du mal. Et si tu parles de Cristiano, tu arrives en première page. C'est normal parce que je suis le joueur le plus suivi au monde. Les critiques existeront toujours et ça fait partie du business. Pour moi, ce n'est pas un problème », a lancé le joueur de 39 ans, avant de poursuivre.

« Les critiques existeront toujours. Mais les gens oublient une chose. Ils disent 'Cristiano ne marque pas de buts' [à l'Euro] - j'ai marqué deux buts. J'ai été le premier à montrer que j'avais raté, mais je ne vais pas me dérober. Je serai là. Même si je rate, je serai là. Même si je rate, je tirerai. Et j'ai marqué deux buts », a-t-il ajouté.

Ronaldo met en doute le record du Roi Pelé

Avec 130 buts inscrits avec la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo reconnaît être « le meilleur buteur de l'histoire du football international ». Mais il lui en reste beaucoup pour égaler le Roi Pelé, qui est loin le meilleur buteur mondial de l’histoire du football avec 1281 buts inscrits (selon la FIFA). Celui qui a inscrit le 899e but en carrière mardi dernier, estime que le record de Pelé ne serait pas vrai. Ces buts manquent de preuves, selon Ronaldo.

« Je veux d’abord atteindre les 900 buts, puis les 1000. Mais j’ai une différence : tous mes buts sont filmés, j’ai des preuves ! Je les respecte tous, mais moi, j’ai des preuves. Et si vous voulez des buts, je peux même vous montrer ceux de mes entraînements (rires) », a déclaré le quintuple vainqueur du Ballon d’Or, mettant ainsi en doute le record de buts de la légende brésilienne.