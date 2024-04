Cristiano Ronaldo, les excuses royales !

Lors du match des demi-finales de la Supercoupe d’Arabie Saoudite entre Al-Hilal et Al Nassr FC, Cristiano Ronaldo a été expulsé.

Lundi, Al Nassr FC était en déplacement au Stade Mohammed Bin Zayed pour défier Al-Hilal dans le cadre des demi-finales de la Supercoupe d’Arabie Saoudite. Mais les visiteurs avaient courbé l’échine en s’inclinant 2-1 devant les coéquipiers de Kalidou Koulibaly. Mais Cristiano Ronaldo n’a pas pu terminer le match, le Portugais étant expulsé.

CR7 expulsé

Al Nassr a fait ses adieux à la Supercoupe d’Arabie Saoudite, lundi soir, en perdant les demi-finales contre Al-Hilal (2-1). Capitaine de l’équipe visiteuse, Cristiano Ronaldo a pété les plombs lors de ladite rencontre. Ce qui a provoqué son expulsion à quatre minutes de la fin par l’arbitre de la partie, monsieur Mohammed Al-Huwaish.

Getty

Après un contact avec un adversaire le long de la ligne de touche, le quintuple Ballon d’Or l’a envoyé valser au sol d’un coup d’épaule. Un geste qui n’a pas échappé à l’arbitre et ce dernier n’a pas hésité à sortir un carton rouge direct contre le Portugais. Fou furieux et à la limite de ne plus pouvoir se contrôler, le joueur a tenté d’envoyer le ballon sur l’officiel, mais s’est finalement retenu.

Getty

Ronaldo se serait excusé

Alors qu’il courait une peine de 2 matchs de suspension et d’une amende avoisinant les 5000 euros, Cristiano Ronaldo, qui avait été défendu par son coach Jorge Jesus, aurait fait ses excuses aux autorités compétentes du football saoudien.

Selon les informations de la presse sportive saoudienne, notamment le site Arielipillo, Cristiano Ronaldo aurait appelé par téléphone le ministre des Sports saoudien, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal pour lui faire ses excuses après les incidents de lundi. Le joueur ayant reconnu avoir déraillé après son comportement.

Mais de son côté, le média Al-Sharq Al-Awsat a nié ces allégations de manière complète et détaillée, selon une source bien informée. Le journal explique que le ministre des Sports n'a eu aucun contact avec le quintuple Ballon d’Or au cours des dernières heures.