Il y a peu de garanties dans la vie, mais que Ronaldo marque un but est aussi fiable que la mort et les impôts. L'équipe d'Al-Nassr de Ronaldo était en action contre Al-Ahli en Supercoupe d'Arabie saoudite et a marqué sur penalty à la 41e minute. Il a ensuite célébré son traditionnel « Siu » avant de lever deux doigts vers le ciel. Il est désormais le premier joueur à marquer plus de 100 buts pour quatre clubs et son pays.

Pour les parieurs désireux de capitaliser sur ses performances futures, consulter les meilleurs sites de paris sportifs permettra d'accéder aux meilleures cotes et d'affiner leur stratégie de paris en toute confiance.

C'est un nouveau chapitre dans la longue, longue histoire de records détenus, battus et pulvérisés par l'icône portugaise. Le plus grand nombre de buts internationaux, le plus grand nombre de sélections internationales, le plus grand nombre de buts en Ligue des champions, le seul joueur à avoir marqué lors de cinq Coupes du monde, le plus grand nombre de buts en Liga, le plus grand nombre de buts en carrière – pour n'en citer que quelques-uns – sont tous attribués à Ronaldo.

Le commentateur Simon Brotherton, qui assistait au match, a déclaré : « Un siècle de buts sous le maillot jaune d'Al-Nassr, quel moment, quel endroit pour le faire ! Et quel fracas dans l'arène.»

Selon certaines informations, le Fonds d'investissement public saoudien serait prêt à vendre ses participations dans les quatre clubs de Pro League qu'il possède, dont Al-Nassr de Ronaldo. Un communiqué indique : « Le projet se concentre sur le suivi de l'exécution des budgets approuvés, le contrôle des dépenses opérationnelles et la rationalisation des dépenses. Ces efforts visent à minimiser le risque de passifs financiers futurs et à renforcer la capacité des clubs à atteindre la stabilité financière et une croissance durable dans un environnement opérationnel plus professionnel. »