La célébration "Siuuu" de Cristiano Ronaldo a été interprétée par Brian Daniel Pintado après avoir remporté l'or olympique en marche.

L'Equatorien s'est battu contre la chaleur à Paris pour triompher, en mettant son corps à rude épreuve. L'entraînement à la Ronaldo a permis au Sud-Américain d'être en pleine forme physique au moment le plus important.

Il s'est effondré à genoux après avoir terminé à la première place, l'émotion débordant de son corps à la fin d'une course qui lui a coûté beaucoup d'énergie, mais il en avait encore assez dans le réservoir pour célébrer le célèbre but de Ronaldo.

Pintado est loin d'être le premier à imiter Ronaldo lorsqu'il célèbre un "but" sportif en dehors des cercles de football. Le Portugais a vu sa célébration prendre une vie propre, et des stars de la NFL au rugby en passant par le tennis et le cricket l'ont utilisé comme source d'inspiration.

Ronaldo espère entrer lui-même dans cette routine dans un avenir pas si lointain, après un Euro 2024 qui s'est soldé par un score nul. À 39 ans, l'éternel attaquant sera de retour avec le club saoudien de Pro League Al-Nassr en 2024-25.