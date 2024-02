Cristiano Ronaldo Junior plus fort que son père ?

Ronaldo doit faire face à la concurrence de son nouveau partenaire d'entraînement, son fils Cristiano Jr

L'icône portugaise est célèbre pour sa quête incessante de la perfection. Le quintuple Ballon d'Or a travaillé sans relâche pour se maintenir dans la meilleure condition possible. À 39 ans, il ne montre aucun signe de ralentissement, que ce soit sur le terrain ou en dehors.

Même lorsqu'il n'est pas tenu de se rendre au centre d'entraînement d'Al-Nassr pour les exercices collectifs, Ronaldo hésite à prendre un jour de congé. Heureusement, il a un "partenaire" à la maison qui est tout aussi désireux de se frayer un chemin vers le sommet du football.

Cristiano Jr fait désormais partie du centre de formation d'Al-Nassr - après avoir suivi son père au Real Madrid, à la Juventus et à Manchester United - et le jeune homme de 13 ans a tout d'un grand. Il a fait étalage de ses talents sur le terrain ces derniers temps et possède un physique qui rivalise avec celui de son célèbre père.

Ronaldo continuera à se dépasser en 2024, avec d'autres grands titres à décrocher. Il a aidé Al-Nassr à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions de l'AFC, portant son total de buts pour la campagne en cours à 33 en 34 apparitions.