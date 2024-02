Cristiano Ronaldo et Manchester United vers la réconciliation ?

Cristiano Ronaldo a réagi de manière surprenante à un message d'anniversaire de Manchester United, un an après son départ acrimonieux d'Old Trafford.

La superstar portugaise a fait un retour fracassant dans le football anglais à l'été 2021. Moins de 18 mois plus tard, son contrat a été résilié, et une interview explosive a conduit à une rupture avec le manager Erik ten Hag, qui a mis un terme à une relation professionnelle irrémédiable.

Ronaldo a rejoint le Moyen-Orient après avoir rompu ses liens avec les Red Devils et a continué à jouer les vedettes pour le club saoudien de Pro League Al-Nassr. En 2023, il a inscrit 54 buts en club et en sélection, un record mondial, et le quintuple Ballon d'Or ne montre aucun signe de ralentissement.

Il a fêté ses 39 ans le 5 février, et ses vœux d'anniversaire ont afflué des quatre coins de la planète. L'un de ces messages provenait de Manchester. On aurait pu pardonner à Ronaldo d'ignorer Manchester, étant donné la façon dont leur partenariat s'est terminé, mais il a aimé leur message sur les médias sociaux.

Ronaldo se remet actuellement d'une blessure qui l'a empêché d'affronter son éternel rival Lionel Messi lors d'un récent match amical entre Al-Nassr et l'Inter Miami. Il espère revenir en forme pour la reprise des compétitions en Arabie saoudite, Al-Nassr devant affronter Al Feiha en huitième de finale de la Ligue des champions de l'AFC le 14 février.