Cristiano Ronaldo et le Portugal, l'histoire d'amour continue

La carrière de Cristiano Ronaldo au Portugal se poursuit malgré le scandale de Man Utd.

Cristiano Ronaldo sera appelé en équipe du Portugal pour la première fois depuis la conclusion de son transfert acrimonieux de Manchester United à Al-Nassr au cours de l'hiver.

Ronaldo a participé à la Coupe du monde au Qatar en décembre en tant qu'agent libre, après avoir été libéré par Manchester United à l'issue de six mois difficiles avec le club.

Erik ten Hag avait laissé tomber le quintuple Ballon d'Or avant que le Portugais ne se déchaîne lors d'une interview non autorisée avec Piers Morgan en décembre. Le joueur et le club se sont séparés "par consentement mutuel" quelques jours plus tard.

Ronaldo a rejoint Al-Nassr en janvier, devenant ainsi le joueur le mieux payé de l'histoire avec 200 millions d'euros par an. Depuis, il a inscrit huit buts en neuf matches pour le club, mais la Saudi Pro League reste un terrain relativement peu propice et l'avenir international de Ronaldo est remis en question.

Mais le nouveau sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, qui a remplacé Fernando Santos en janvier, n'a que peu de doutes sur le joueur de 38 ans, qui est le meilleur buteur du pays (118 buts).

Martinez : Ronaldo mérite le respect

"Nous allons entamer un processus footballistique pour essayer de connaître tous les joueurs susceptibles d'intégrer l'équipe nationale", a déclaré l'Espagnol, précédemment en charge de la Belgique, lorsqu'il a pris ses fonctions au Portugal.

"Nous allons donner une chance à tous les joueurs et respecter tous ceux qui sont déjà en équipe nationale. Cristiano est l'un d'entre eux.

"Je suis ravi de pouvoir les avoir à mes côtés. C'est un processus auquel nous devons faire face naturellement, avec responsabilité, et nous allons prendre des décisions importantes pour l'équipe".

Avec 196 sélections, Ronaldo partage avec le Koweïtien Bader Al-Mutawa le record de sélections en équipe nationale.

Il pourrait être amené à partager ce record pendant un certain temps encore. Le Koweït affrontera les Philippines jeudi prochain, en même temps que le Portugal face au Liechtenstein.