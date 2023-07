Cristiano Ronaldo dépasse Kylie Jenner et Leo Messi sur Instagram

Cr7 se situe au-dessus de Kylie Jenner et de Messi sur la liste des riches d'Instagram, touchant 1,87 million de livres par post sponsorisé.

Jenner, qui compte 397 millions de followers, se situe juste derrière Ronaldo avec 1,47 million de livres sterling par post, alors qu'elle fait la promotion de plusieurs marques, dont sa propre gamme de cosmétiques très prisée et le magasin de mode de luxe Jean Paul Gaultier. Messi, qui évolue actuellement en Amérique avec l'Inter Miami (MLS), occupe la troisième place, l'Argentin gagnant 1,38 million de livres sterling pour chacun de ses posts sponsorisés.

La liste, établie par HopperHQ, analyse les données relatives à l'engagement moyen, à la fréquence des posts, aux variables sectorielles et au nombre de followers. Selena Gomez (1,35 million de livres) suit Messi en quatrième position, tandis que la star de cinéma Dwayne 'The Rock' Johnson (1,33 million de livres) complète le top cinq.

Kim Kardashian, ainsi que ses sœurs Khloe et Kendall, figurent également dans le top 10, tout comme les stars de la pop Ariana Grande et Beyonce. Ronaldo arrive en tête, le légendaire attaquant ayant également été désigné comme l'athlète le mieux payé de la liste des riches de Forbes en mai dernier, son contrat avec le club saoudien Al-Nassr lui rapportant 177 millions de livres sterling (228 millions de dollars) par an.