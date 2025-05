Cristiano Ronaldo dégoûté, l'immense frustration

Al Nasr FC vs Al Ittihad

Cristiano Ronaldo a exprimé sa gratitude envers les supporters d'Al-Nassr après l'élimination de l'équipe en Ligue des champions de l'AFC

Ronaldo a connu une nouvelle saison frustrante et sans trophée en Arabie saoudite, Al-Nassr ayant été éliminé de la Ligue des champions de l'AFC, s'inclinant 3-2 face au Kawasaki Frontale en demi-finale. Al-Nassr avait été éliminé de la Coupe du Roi en octobre dernier et, en Pro League saoudienne, il accuse un retard de huit points sur le leader Al-Ittihad à cinq journées de la fin de la saison.

Alors que Ronaldo attendait toujours un trophée majeur en Arabie saoudite, le quadragénaire s'est rendu sur les réseaux sociaux pour remercier les supporters de leur soutien constant. Il a également salué ses coéquipiers qui ont tout donné sur le terrain.

Ronaldo doit se concentrer sur le titre

Sur X, l'ancienne star du Real Madrid et de Manchester United a écrit : « Parfois, le rêve doit attendre. Je suis fier de cette équipe et de tout ce que nous avons donné sur le terrain. Merci à tous les supporters qui ont cru en nous et nous ont soutenus à chaque étape. Votre soutien est précieux.»

L'équipe de Stefano Pioli devra remporter son prochain match de championnat saoudien contre Al-Ittihad le 7 mai si elle veut conserver ses espoirs de titre.