Cristiano Ronaldo bat un record de Mr Beast, le plus suivi sur YouTube

C. Ronaldo

A peine sa chaîne YouTube lancé, et Cristiano Ronaldo a déjà battu tous les records de précocité en un mois.

Superstar portugaise, Cristiano Ronaldo bat presque tous les records que ce soit dans le domaine du cuir rond ou sur les réseaux où il est également très célèbre et actif. Après avoir réuni le milliard d’abonnés sur tous ses réseaux sociaux récemment, l’ancien attaquant de Manchester United et de la Juventus vient de faire tomber un autre record.

Ronaldo, le plus suivi sur YouTube…En 1 mois

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football moderne, Cristiano Ronaldo n’est pas bon que sur le terrain. Sur le terrain, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid a une forte popularité sur les réseaux sociaux. Cela fait un mois aujourd’hui que l’attaquant de 39 ans a lancé sa nouvelle chaîne YouTube. S’il a battu le record en obtenant le million d’abonnés en 90 minutes, le Portugais vient de faire tomber un autre record sur sa chaîne.

Imago

Sans aucun doute Mr Beast est le plus suivi au monde sur YouTube, mais celui-ci ne fait pas mieux que l’ancien attaquant du Sporting CP. A ce jour où nous écrivons ces lignes, Cristiano Ronaldo compte 62,2 millions d’abonnés en exactement un mois. Le Portugais fait mieux que Mr Beast, qui a pris 9 ans pour atteindre la barre des 50 millions d’abonnés. Faut-il souligner reste le plus suivi au monde avec 316 millions.

Ronaldo a franchi la barre du milliard sur les Réseaux sociaux

« Nous avons écrit l’histoire. 1 MILLIARD d’abonnés ! C’est plus qu’un simple chiffre : c’est un témoignage de notre passion, de notre dynamisme et de notre amour commun pour le jeu et au-delà », avait écrit le quintuple vainqueur du Ballon d’Or récemment sur son compte X (anciennement Twitter) quand il avait passé la barre du milliard d’abonnés sur ses réseaux sociaux.

Au moment où, Ronaldo écrivait cela, le Portugais comptait 638 millions de followers sur Instagram, 170 millions sur Facebook, 113 millions sur X et un peu plus de 60 millions sur sa nouvelle chaîne YouTube. Il comptait également des millions sur Weibo, un réseau social très populaire en Chine.