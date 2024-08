Cristiano Ronaldo balance ses vérités sur YouTube

La superstar portugaise Cristiano Ronaldo a donné son avis sur les GOAT après le lancement de sa nouvelle chaîne YouTube.

Le nom de Ronaldo apparaît régulièrement dans les débats sur le plus grand footballeur de tous les temps, aux côtés de son rival de longue date Lionel Messi. Cependant, la star d'Al-Nassr a désormais révélé ses GOAT dans divers sports après le lancement de sa nouvelle chaîne YouTube « UR ». La chaîne permettra à Ronaldo d'interagir avec sa base de fans et de montrer une facette de l'attaquant que les supporters n'ont peut-être pas vue auparavant.

Dans le cadre du lancement, Ronaldo a été invité à choisir entre différents sports et noms de stars. Il a choisi la NBA plutôt que la NFL, Michael Jordan devant Steph Curry, mais a eu un peu plus de mal avec les superstars du tennis Rafa Nadal et Novak Djokovic.

La NBA plutôt que la NFL

Ronaldo a également parlé de la motivation derrière sa nouvelle chaîne : « Je suis très heureux de donner vie à ce projet. J'y pensais depuis longtemps, mais nous avons enfin l'opportunité de le concrétiser. J'ai toujours aimé avoir une relation aussi forte avec les fans sur les réseaux sociaux et ma chaîne YouTube me donnera une plateforme encore plus grande pour le faire et ils en apprendront plus sur moi, ma famille et mes opinions sur de nombreux sujets différents. J'ai hâte de partager des conversations avec des invités qui surprendront sans aucun doute les gens ! »

Ronaldo a battu le record du monde de la chaîne YouTube à atteindre le million d'abonnés le plus rapidement possible. Il a atteint ce chiffre en seulement 90 minutes.